Mardi gras 2023 : quelle est la réelle origine de cette fête populaire ?

Cette année, le mardi gras tombe un 21 février. Pour l'occasion, nombreux sont ceux qui sortiront leur déguisement. Mais en réalité, est-ce vraiment la tradition ?

Aujourd’hui, le mardi gras, célébré ce mardi 21 février, est considéré comme un jour où l’on peut se déguiser et s’amuser.

Mais il s’agit au départ d’une tradition chrétienne et d’une journée durant laquelle «on faisait gras». C’est-à-dire que l’on en profitait pour finir les aliments les plus riches, avant le carême, d’une durée de quarante jours. Durant cette longue période, les chrétiens étaient en revanche invités à faire pénitence par des privations, notamment de viande et de relation conjugale.

Avant le carême, le mardi gras offrait donc une dernière occasion aux habitants de profiter de la vie. En plus des festins, ils avaient pris l’habitude de se déguiser pour jouer des rôles inhabituels (les hommes en femmes, les esclaves en maîtres…).

Des réjouissances appelées «carnaval», du latin «carne levare», qui signifie «enlever la chair», et donc entrer en carême.