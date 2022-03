Paris : à partir d'aujourd'hui, stationner son camion de déménagement devient payant

La municipalité parisienne avait prévenu : dès le 1er mars 2022, les camions de déménagement devront payer pour stationner dans la rue. Autrefois gratuite, l'Autorisation d'occupation temporaire (AOT) est désormais payante.

Et tout le monde devra passer à la caisse, qu'il s'agisse d'un déménagement professionnel ou d'un simple déménagement entre copains. Dès ce mardi 1er mars, les Parisiens qui auraient besoin de «stationner en dehors de la bande de stationnement payant», de «stationner au-delà de six heures consécutives sur un même emplacement» ou encore d'«utiliser un monte-meubles» devront s'acquitter d'une AOT payante, à la demi-journée ou à la journée.

Des tarifs compris entre 17 à 130 euros

Concrètement, il faudra compter 17 euros la demi-journée ou 27 euros la journée du lundi au samedi pour un camion de moins de 3,5 tonnes. Et si celui-ci occupe une zone de livraison, un couloir de bus ou un trottoir, il faudra compter 25 euros la demi-journée ou 40 euros la journée.

Des prix plus que doublés pour les camions de plus de 3,5 tonnes. Pour ces véhicules, il faudra en effet compter 35 euros la demi-journée ou 60 euros la journée, ou 50 euros la demi-journée et 90 euros la journée s'ils sont garé hors de la bande de stationnement. Enfin, il faudra rajouter 20 euros pour utiliser un monte-meubles.

A noter que pour ceux qui préfèreraient se débrouiller par leur propre moyen, en se garant sur des places de stationnement classiques par exemple, ils risqueraient finalement de payer beaucoup plus cher. Par exemple, si vous vous garez pendant 4 heures sur une place de stationnement en bas de chez vous avec un camion de moins de 3,5 tonnes, il faudra payer 39 euros du 1er au 11e arrondissement, et 26 euros du 12e au 20e arrondissement.

Et si vous disposez d'un camion de plus de 3,5 tonnes, la facture est encore plus salée, puisqu'il faudra s'acquitter d'un forfait de stationnement de 117 euros du 1er au 11e arrondissement, ou de 78 euros du 12e au 20e arrondissement. Sauf en cas de déménagement d'une heure montre en main, l'AOT sera donc toujours plus intéressante.

Mais attention, l'emplacement souhaité pour le déménagement ne sera pas réservé pour autant. Selon la municipalité, «l’AOT ne constitue pas une réservation de stationnement», tout comme il n'est pas possible de poser un panneau anti-stationnement ou autres rubans ou cônes de lubeck pour «réserver» sa place. Si la place de stationnement est occupée, explique la mairie, «l'AOT délivrée permet d’occuper n’importe quelle place libre à proximité».

Un dernier point particulièrement critiqué par l'opposition. C'est «la dernière folie en date d'Anne Hidalgo et de ses équipes», souligne le maire LR du 15e arrondissement Philippe Goujon. «Après avoir ruiné la ville et fait exploser la dette, la Maire de Paris tente par tous les moyens de renflouer les caisses en rackettant les Parisiens qui déménagent, sans pouvoir leur garantir la place de stationnement», lance-t-il.