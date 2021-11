Paris : le stationnement des deux-roues motorisés ne sera finalement pas payant avant le 1er septembre 2022

Un délai supplémentaire pour les propriétaires de deux-roues motorisés. Contrairement à ce qui avait été annoncé par la municipalité parisienne, le stationnement payant des scooters et motos thermiques ne sera pas effectif au 1er janvier 2022 et a été reporté au 1er septembre 2022.

«Nous avons rencontré des problèmes techniques», a ainsi fait savoir David Belliard, ce jeudi 25 novembre, faisant clairement sous-entendre que la mise en place du stationnement payant pour les deux-roues motorisés dans la capitale avait été plus compliquée que prévue. L'adjoint chargé des mobilités a ainsi annoncé que la mesure est donc reportée au 1er septembre 2022.

Des phases de test restent à réaliser

En cause selon l'élu ? La difficulté à mettre en place des «tests grandeur nature», et ce, à cause du «refus de l'Etat» de laisser la mairie «accéder» à certaines «bases de données».

«La relation à l'usager est primordiale, la Ville de Paris ne va pas précipiter la mise en place du stationnement payant avant que tout le dispositif soit totalement opérationnel, ce qui nécessite des phases de tests en grand nombre», a ensuite clarifié la municipalité dans un communiqué.

Mais si la mise en place du stationnement des deux-roues motorisés ne sera pas effectif avant le 1er septembre 2022, «la possibilité de demander une carte résident ou une carte professionnelle sera quant à elle ouverte dès le 1er juillet 2022», a souligné David Belliard, qui a également expliqué que la municipalité souhaitait passer par l'interface gouvernementale de France Connect afin de «limiter le nombre de documents à fournir» pour les usagers.

«Une identification via le compte France Connect avec un accès aux données déjà enregistrées certifiera le fait qu'un demandeur est un résident permettra la saisie rapide et fiable des données liées aux véhicules (motorisation, données immatriculation, ...)», peut-on lire dans un communiqué envoyé ce jeudi soir. Une automatisation qui devrait permettre à la municipalité de traiter un dossier «en quelques heures contre plusieurs jours actuellement».

Mais pas question de laisser le sujet du stationnement des scooters et motos aux oubliettes pour autant, puisqu'en attendant, la municipalité souhaite «maintenir la tolérance zéro sur le stationnement gênant et sur les trottoirs». Pour cela, la police municipale «renforcera ses contrôles et sera mobilisée pleinement sur ce sujet», prévient-on à l'Hôtel de Ville.

Décriée par les motocyclistes parisiens, soutenue par la Fédération française des motards en colère (FFMC), cette mesure a fait l'objet de nombreuses critiques. Samedi dernier encore, plusieurs centaines de ces motards en colère, selon les chiffres de la préfecture de police, avaient manifesté contre le stationnement payant dans les rues de la capitale.