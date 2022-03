Décès de Jean-Pierre Pernaut : Qui est sa femme Nathalie Marquay ?

Décédé ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans des suites de son cancer des poumons, Jean-Pierre Pernaut était marié depuis 14 ans à l’ancienne Miss-France Nathalie Marquay.

Ensemble, ils ont eu deux enfants : Lou née en 2002 et Tom né en 2003. Le couple s'était rencontré lors de l'élection de Miss France 2002, en décembre 2001. Après avoir été élue Miss Alsace en 1986, Nathalie Marquay, qui était également mannequin, a été couronnée Miss France 1987. La même année, elle est devenue la 6e dauphine de Miss Monde.

mannequin, actrice, chroniqueuse...

L’ex-reine de beauté a également joué dans plusieurs sitcoms et séries télévisées dont «La Veuve Noire» (1994), «La Croisière foll'amour» et «Les Vacances de l'amour», en 2000. Celle qui a participé quatre fois au jeu Fort Boyard a ensuite interprété Monica dans les saisons 7 à 14 de la série «Sous le soleil», de 2001 à 2008.

Marraine de l'association Ti'toine qui lutte contre le cancer, Nathalie Marquay a rejoint la chaîne C8 en 2018 en tant que chroniqueuse dans «C'est que de la télé». Deux ans plus tard, en 2020, elle a intégré l’équipe de Cyril Hanouna en participant à «TPMP ouvert à tous» et «Touche pas à mon poste ».

Outre les podiums et les plateaux de télévision, la quinquagénaire est apparue sur les planches. En 2016, elle a notamment coécrit avec Jean-Pierre Pernaut et Éric Le Roch la pièce «Régime présidentiel», dans laquelle elle donne la réplique à Philippe Risoli. Plus récemment, Nathalie Marquay a joué dans la pièce «Double jeu» au théâtre du Gymnase.

Agée de 54 ans, Nathalie Marquay a réagi sur les réseaux sociaux au décès de son époux en postant la photo d'un écran noir.

Avant son union avec Nathalie Marquay, l’ex-présentateur vedette du JT de 13 heures était en couple avec Dominique Bonnet, avec qui il a eu deux autres enfants, Julia, née en 1978, et Olivier, né en 1981.