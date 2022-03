Jean-Pierre Pernaut, ex-présentateur du 13 heures de TF1, est décédé

L'ex-présentateur du 13 heures de TF1, Jean-Pierre Pernaut, est décédé ce mercredi 2 mars à l'âge de 71 ans. Il se battait depuis quelques mois contre un cancer du poumon.

«Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon», a annoncé à l'AFP l'agent de son épouse Nathalie Marquay-Pernaut. Opéré au mois de juillet 2021 d’un premier poumon, Jean-Pierre Pernault avait subi une radiothérapie pour l’autre poumon quatre mois plus tard, en novembre.

Fils d'un ingénieur et pilote de rallye, Jean Pernaut, et d'une pharmacienne, Françoise Pernaut, l’ex-présentateur vedette, était entré à TF1 le 6 janvier 1975, jour de la création de la chaîne, issue de l'éclatement de l'ORTF.

32 ans à la présentation du JT de 13H

Après avoir coprésenté du journal de 13 heures au côté d'Yves Mourousi de 1978 à 1980, il avait été nommé grand reporter au service économique de 1980 à 1982. Six ans plus tard, en 1988, on lui avait confiait entièrement les commandes de la présentation du Journal de 13 heures, où il avait vite imposé son style, avec ses sujets et ses magazines, ceux de la France des traditions, des artisans, des cafés et du patrimoine.

Figure incontournable du PAF et amoureux des régions, il avait occupé ce fauteuil pendant 32 ans. Il ne quittera le JT de 13 heures qu'en 2020, devant plus de huit millions de spectateurs pour sa dernière. Après son départ, en 2021, Jean-Pierre Pernault était revenu à ses «premières amours», la presse écrite, en sortant son magazine bimestriel, baptisé «Au cœur des régions».

Décrit comme étant un présentateur inépuisable et charismatique par ses collaborateurs, ce natif d'Amiens, fan de sport auto, avait épousé l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay en 2007, et était père de quatre enfants, dont deux nés d'une précédente union.

Faire prendre conscience des dangers du tabac

Souhaitant mettre sa notoriété au service de la prévention, Jean-Pierre Pernaut, qui avait fumé pendant 40 ans, et qui avait déjà vaincu un cancer de la prostate il y a quelques années, avait affirmé sur le plateau de TPMP que la seule raison pour laquelle il parlait de sa maladie, c’était pour sensibiliser les personnes sur les effets néfastes du tabac.

"J'ai été très bête de continuer à fumer pendant 40 ans mes deux paquets par jour" @pernautjp est avec nous dans #TPMP et nous parle de son cancer ! pic.twitter.com/G2cNrV641g — TPMP (@TPMP) December 9, 2021

Président du jury pour l’élection de Miss France en décembre dernier, Jean-Pierre Pernaut avait déclaré durant l'émission : «Comme disait Bernard Tapie, on va tous mourir un jour autant que ce soit le plus tard possible».