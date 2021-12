Jean-Pierre Pernaut : le journaliste révèle les effets secondaires de son traitement contre le cancer

Son cancer de la prostate vaincu il y a trois ans, Jean-Pierre Pernaut lutte de nouveau contre la maladie. L’ancien présentateur du JT de TF1, évoque les effets secondaires dus à son traitement contre le cancer des poumons.

«La semaine dernière, j'étais encore épuisé. Depuis un mois et demi, ma forme n'est pas éblouissante; je ne peux ni marcher longuement ni rester longtemps debout», a-t-il confié dans une interview parue ce jeudi 2 décembre dans Paris Match. L’animateur a suivi une radiothérapie et souffre d’une profonde fatigue. «Un immense robot blanc tourne autour de vous pendant quarante-cinq minutes et pilonne votre tumeur très précisément. Vous êtes allongé, vous écoutez de la musique, vous n'en ressentez rien. Je saurai début janvier si ce traitement a eu un effet», a-t-il expliqué.

«On va se bagarrer»

«On va se bagarrer et le moral intervient pour 40 % de la guérison […] Ce cancer des poumons a été détecté en avril-mai, où l'on a décelé une petite tumeur. J'ai été opéré début juillet, j'ai passé trois semaines à l'hôpital, puis deux mois de convalescence […] On a détecté ensuite une deuxième tumeur sur l'autre poumon qu'on ne peut pas opérer, car avec les poumons on ne peut pas tout enlever. Je ne voulais pas en parler tout de suite, j'attendais les résultats de la radiothérapie qui se fait en 4-5 séances avec des rayons massifs très précis pour griller les tumeurs. Mais il y a eu une fuite dans la presse», avait précise Jean-Pierre Pernaut le 24 novembre dans Le Parisien.

Concernant la radiothérapie, il souligne : «Elle s'est achevée il y a quinze jours, c'est fatiguant et je suis encore dans le potage. Après, on verra bien. Soit la maladie s'en va, soit il faudra amorcer d'autres traitements. Je n'en sais rien.»

En attendant, Jean-Pierre Pernaut sera le président du jury lors de la cérémonie des Miss France à suivre en direct sur TF1 ce 11 décembre à partir de 21h05.