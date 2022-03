Ecologie : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

Peu présent dans les débats entourant l'élection présidentielle, le thème de l'écologie est pourtant un sujet de préoccupation pour de nombreux français. Après une série de rapports alarmants sur le réchauffement climatique et une COP26 au bilan mitigé, les candidats avancent leurs propositions.

Anne Hidalgo - parti socialiste

Anne Hidalgo veut parvenir à un mix énergétique 100% énergies renouvelables «aussi rapidement que possible», mais estime qu'on ne peut pas se passer du nucléaire avant 2050.

Pour protéger la biodiversité, la candidate socialiste reconnaîtra le crime d'«écocide» et interdira rapidement les pesticides toxiques comme les néonicotinoïdes.

En matière de transports, la maire de Paris veut rendre plus accessibles les voitures électriques via des aides à l'acquisition et installer un million de nouvelles bornes de recharge dans le pays. La candidate souhaite également augmenter le prix du billet d’avion par une taxe carbone si le trajet peut se faire en train de manière «comparable».

La candidate du PS veut favoriser la rénovation énergétique des bâtiments en instaurant une «prime climat» pour permettre «la rénovation complète» de 760.000 logements privés par an.

Anne Hidalgo compte financer ces mesures en instaurant un ISF climatique et en pénalisant les banques et assurances qui investissent dans les énergies fossiles.

Yannick Jadot - EELV

Opposé au nucléaire, Yannick Jadot veut atteindre la neutralité carbone en 2050 en installant 3.000 éoliennes terrestres supplémentaires et 340 km2 de panneaux solaires d'ici 2027. Il supprimera la possibilité d'aides publiques aux entreprises engagées dans les énergies fossiles.

Pour protéger la biodiversité, le candidat EELV veut interdire la bétonisation des sols dès 2025, les néonicotinoïdes et le glyphosate dès 2022, et le plastique à usage unique d'ici 2030.

Au niveau des transports, Yannick Jadot veut interdire la vente de véhicules neufs avec un carburant fossile à partir de 2030, ainsi que les vols intérieurs quand il existe une alternative de moins de 4h en train en France et une de moins de 6h pour les lignes européennes.

Le candidat des Verts promet aux ménages les plus modestes un «reste charge zéro» sur la rénovation thermique des logements. Une mesure financée par un grand plan de 10 milliards d'euros par an.

Sur le plan financier, Yannick Jadot veut instaurer un ISF climatique et s'engage à ce que «chaque euro d'argent public soit conditionné à la protection de l'environnement».

Fabien Roussel - Parti communiste

Fabien Roussel veut atteindre la neutralité carbone en 2050 grâce au nucléaire (construction de six nouveaux EPR, relance du projet Astrid visant à fabriquer un réacteur nucléaire de quatrième génération) et aux énergies renouvelables (solaire, éolien et surtout hydraulique).

S'il est élu, la France mettra fin aux importations de produits responsables de la déforestation tropicale (viande, soja, huile de palme...). Les importations de produits alimentaires provenant de pays qui ne respectent pas les mêmes normes sanitaires et environnementales que celles exigées aux producteurs français seront elles «lourdement taxées».

Pour des véhicules plus propres, le candidat propose une prime à la reconversion allant jusqu'à 10.000 euros par foyer pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion Crit'air 1 ou 2.

Le candidat communiste réclame une loi sur la «rénovation énergétique des logements d’ici à 2040», et la «rénovation globale des passoires thermiques d’ici à 2030, sans reste à charge pour les plus modestes, en y consacrant 10 milliards d’euros par an».

Jean-Luc Mélenchon - la france insoumise

Jean-Luc Mélenchon souhaite arriver à un mix énergétique composé de 100% d'énergies renouvelables en 2050, en s'appuyant notamment sur les filières d'énergie marine. Il promet ainsi de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 65% d'ici 2030 (contre 40% selon l'objectif fixé actuellement). Il estime également pouvoir sortir du nucléaire d'ici 2045.

Le candidat LFI veut inscrire dans la Constitution le principe de la «règle verte» selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Pour protéger la biodiversité, Jean-Luc Mélenchon interdira le glyphosate et les néonicotinoïdes et diminuera de moitié l’usage des autres pesticides durant son mandat. Il milite également pour la reconnaissance du crime d'«écocide».

Au sujet des transports, le candidat Insoumis entend supprimer les lignes aériennes quand l’alternative en train est inférieure à 4h de trajet (contre 2h30 actuellement).

Concernant la rénovation thermique, Jean-Luc Mélenchon fixe le cap à 700.000 rénovations de logement par an. Il promet «de privilégier les rénovations complètes», «[d']interdire réellement les locations de passoires thermiques», de «renforcer les programmes de détection des passoires thermiques» et de «cibler les aides à la rénovation en fonction du revenu des ménages».

Christiane Taubira

Christiane Taubira souhaite décarboner «massivement» l'économie, notamment en coupant les aides publiques aux «entreprises qui ne rempliraient pas leurs engagements environnementaux». Si elle se dit personnellement opposée au nucléaire, elle souhaite organiser un référendum sur la question.

L'ancienne garde des Sceaux veut également inscrire le crime d'«écocide» dans le Code pénal et interdire les publicités sur les «produits polluants».

Pour un parc automobile plus propre, la candidate de gauche souhaite doubler le bonus écologique pour les familles modestes et interdire la vente des véhicules thermiques d’ici 2030. Elle propose également une taxation sur les tarifs d’assurance «prenant compte des émissions de CO2 du véhicule et de son poids», ainsi qu'une hausse des tarifs autoroutiers «pour les véhicules les plus polluants».

Pour aider les ménages modestes à limiter les émissions de CO2, elle propose que les travaux de rénovation thermique soient financés à 80% par des fonds publics et non plus à 35% comme aujourd'hui.

Nicolas Dupont-Aignan - Debout la france

Nicolas Dupont-Aignan veut abandonner l’objectif affiché par le gouvernement de réduire la part du nucléaire dans la production électrique à 50% d'ici 2035 pour la maintenir à 70%. Il est par ailleurs opposé aux éoliennes.

Nicolas Dupont-Aignan compte lancer un grand plan de lutte contre la pollution des mers et des océans, notamment en augmentant le nombre d'«aires marines protégées».

Le candidat entend remplacer les 10 millions de véhicules les plus énergivores par le biais d’un nouveau bonus-malus favorable aux véhicules électriques ou peu polluants. L'aide sera conditionnée «à la production en France des véhicules éligibles», précise son programme.

Le président de Debout la France veut lui aussi lancer un vaste plan d'isolation thermique, en doublant le budget alloué au plan MaPrimeRenov’ (de 3 à 6 milliards d’euros).

Valérie Pécresse - les républicains

Valérie Pécresse veut atteindre la neutralité carbone en 2050 en s'appuyant sur le nucléaire (prolongement des centrales nucléaires existantes, lancement de 6 nouveaux EPR) et les énergies de demain comme l'hydrogène vert. Concernant les éoliennes, elle souhaite que les conseils élus des intercommunalités puissent prévoir des zones où leur implantation sera interdite.

La candidate LR propose la fin des véhicules neufs fonctionnant avec des énergies fossiles en 2035 et de tous les véhicules fonctionnant avec des énergies fossiles en 2040. Elle souhaite ainsi favoriser les modes de transports électriques.

A l'international, elle milite pour instaurer une taxe carbone aux frontières de l’Union européenne et signer un accord sur l'éradication des rejets de plastiques en mer Méditerranée.

Pour nettoyer les espaces naturels protégés, Valérie Pécresse souhaite créer une «réserve écologique citoyenne» constituée de membres d'associations de protection de l’environnement ou de personnes devant réaliser des travaux d’intérêt général (TIG). La présidente d'Île-de-France veut aussi faire en sorte que 10% du territoire maritime national soit «sous protection forte» d’ici 20 ans.

Marine Le Pen - Rassemblement national

Marine Le Pen axe sa politique énergétique sur le nucléaire avec la réouverture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) et la construction de six nouveaux réacteurs EPR.

Anti-éoliennes, elle veut arrêter les projets actuels et démanteler progressivement les parcs existants.

La candidate du RN compte allouer les 25 milliards d'euros prévus pour les éoliennes en mer à des subventions pour le remplacement de chaudières au fioul. Elle veut également proposer une épargne «Logement vert» pour financer la rénovation lors d'un achat.

Eric Zemmour - Reconquête !

Pro-nucléaire, Eric Zemmour promet de construire au moins 14 réacteurs d'ici 2050. Hostile à tout nouveau projet d'éoliennes, il préfère développer la recherche sur d'autres énergies comme la géothermie et la biomasse.

Pour baisser les émissions de CO2, le candidat Reconquête! veut «développer l'usage de l'électricité et de l'hydrogène» pour les transports en commun.

Le candidat de Reconquête ! vise à faire émerger «une véritable filière industrielle et de recherche dans le recyclage des plastiques», afin d’augmenter les volumes recyclés disponibles pour les entreprises et arriver à 50 % d’ici 2025.

Eric Zemmour prône l'interdiction des exportations de bois brut n’ayant subi aucune transformation «afin de favoriser la création de valeur ajoutée sur notre sol et d’éviter leur transport extrêmement polluant». Il souhaite aussi la création d'un fond de reboisement et d’adaptation au changement climatique pour une gestion stratégique et responsable des forêts.

Jean Lassalle

Jean Lassalle veut orienter l'énergie nucléaire «vers des centrales de quatrième génération, plus sûres et moins chères».

Opposé aux éoliennes, il veut interdire les projets non validés par les maires, «après consultation des habitants».

Le candidat souhaite investir dans les énergies renouvelables en développant l'énergie solaire, géothermique et l'énergie de la mer. Il met notamment l'accent sur le développement de la recherche sur le milieu océanique.

NATHALIE ARTAUD - lutte ouvrière

La candidate de Lutte ouvrière a formulé peu de propositions sur la thématique écologique. Sur son site, elle affirme que la lutte contre le capitalisme est «la seule manière conséquente de se battre pour une société respectueuse de son environnement».

PHILIPPE POUTOU - NPA

Le candidat du NPA s'est également peu exprimé sur le sujet. Il a expliqué vouloir mettre fin au nucléaire en l'espace de dix ans, tout en développant les énergies renouvelables et en mettant un coup d'arrêt aux industries polluantes.

EMMANUEL MACRON - LREM

S'il n'est pas encore officiellement candidat à sa réelection, Emmanuel Macron vante déjà son bilan en terme d'écologie : déploiement des véhicules propres, mesures contre le gaspillage et le plastiques à usage unique, loi contre la maltraitance animale, aides à la rénovation thermique...

Mais les défenseurs de l'environnement pointent de nombreux ratés : sortie avortée du glyphosate, application limitée des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, condamnation de l'Etat dans l'«affaire du siècle», etc.