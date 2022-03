Les Restos du Cœur et ses bénévoles en ordre de marche pour la collecte nationale

«Soutenir les Restos du Cœur à sa manière et en fonction de ses moyens». Les 4, 5 et 6 mars, l’association créée en 1985 par Coluche organise sa grande collecte nationale et sera présente dans les magasins sur tout le territoire.

Ce week-end, les bénévoles recueillent les dons de denrées de première nécessité et hygiéniques auprès de ceux qui souhaitent participer. Attention, les produits frais ne seront pas acceptés car il est impossible de les conserver assez longtemps avant de les redistribuer.

Les Restos du Cœur ont posté sur les réseaux sociaux la liste des produits acceptés et des listes seront distribuées par les bénévoles à l'entrée des magasins.

Un objectif fixé à 9.000 tonnes de denrées

Le but de l’organisme solidaire est de faire mieux que l’an dernier, où 7.800 tonnes de denrées et produits avaient été récoltés durant le week-end : «l’équivalent de plus de 7 millions de repas supplémentaires», a communiqué l’association. Cette année, l'objectif est d'atteindre les 9.000 tonnes de denrées.

En 2021, les Restos du Cœur ont pu distribuer 142 millions de repas. Environ 1.2 million de personnes ont été accompagnées par l’association, dont 50% de cette population ont moins de 25 ans et 40% sont mineures. Selon l'association, 59.000 bébés sont concernés par cette aide.

Selon les chiffres 2021 de l’Insee, en France, 9.2 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, soit 14.6% de la population.

J-1





« 2022 Un air d’Enfoirés », c’est DEMAIN à 21h10 sur @TF1 et @francebleu





Retrouvez dès samedi le double CD et double DVD !





La boutique des Enfoirés est ouverte : https://t.co/R3AEei55Kx





On compte sur vous #Enfoires2022#WERestos#oncomptesurvous#Collecte2022 pic.twitter.com/OYsCv0Rinr — Les Enfoirés (@enfoires) March 3, 2022

A ne pas oublier également, la diffusion dès vendredi soir (sur TF1 et France Bleu) du concert des Enfoirés. Dès le lendemain, le CD et le DVD seront disponibles à la vente.