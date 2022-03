Notre-Dame de Paris : pourquoi le bourdon de la cathédrale sonnera-t-il à midi ce jeudi ?

Alors que la guerre en Ukraine fait rage, la plus ancienne cloche de la cathédrale – le bourdon baptisé «Emmanuel» – sonnera ce jeudi 3 mars, à midi, «pour appeler à la paix en Europe».

«En communion avec d’autres cathédrales, le bourdon Emmanuel retentira ce jeudi 3 mars à midi, pour appeler à la paix en Europe», pouvait-on lire sur le compte Twitter officiel de Notre-Dame de Paris. Partout en Europe, d'autres églises se joindront à l'événement, comme en Allemagne, d'où le mouvement est né.

In communion with other cathedrals, the “bourdon Emmanuel” will ring out this Thursday, March 3, at noon, to call for peace in Europe pic.twitter.com/nXzZjsJR1A

— Cathédrale NotreDame (@notredameparis) March 2, 2022