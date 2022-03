Sandrine Rousseau exclue de la campagne de Yannick Jadot

Sandrine Rousseau a été exclue ce jeudi de l’équipe de campagne de Yannick Jadot, après avoir tenu des propos très critiques sur sa stratégie politique pour la présidentielle.

Après avoir perdu la primaire écologiste, Sandrine Rousseau, pourtant plus radicale de Yannick Jadot, avait rejoint ses rangs et son équipe de campagne pour l’élection présidentielle. Les désaccords entre les deux membres du parti Europe Écologie-Les Verts n’ont pas disparu pour autant.

La direction de la campagne de Yannick Jadot a pris la décision d’écarter Sandrine Rousseau pour des propos qu’elle aurait tenus à son égard, selon un article du Parisien. «Nos grands stratèges politiques sont juste nuls ! Je deviens folle ! Ils se plantent sur tout… C’est un gâchis», aurait-elle notamment déclaré.

Selon le quotidien, elle aurait également critiqué les positions parfois trop «macronistes» de Yannick Jadot, et sa proximité avec le chef de l’État sur certains thèmes, notamment sur la guerre en Ukraine. Sandrine Rousseau a toutefois fermement nié avoir tenu ces propos, selon l’AFP.

Le directeur de campagne de Yannick Jadot, Mounir Satouri, a cependant déclaré ce jeudi dans un communiqué que cet article : «illustre ses choix de faire prévaloir une expression personnelle sur le collectif. Nous prenons acte de sa décision. Sandrine Rousseau n'assume donc plus de responsabilités au sein de la campagne écologiste».

«Elle ne préside plus le conseil politique, elle n'est plus conseillère spéciale du candidat», a-t-il précisé à l'AFP, égrenant les postes-clés qu’elle occupait.

Cet incident viendra-t-il ternir un peu plus la campagne de l’écologiste, qui peine à décoller ? Le chef de file d’EELV est crédité pour l’heure de 6% des intentions de vote, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, et reste donc en sixième position, derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon.