Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron toujours en tête, Marine Le Pen en deuxième position

La dynamique semble lui être décidément favorable. Toujours en tête des intentions de vote au premier tour de l'élection présidentielle, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS dévoilé ce mercredi 2 mars, Emmanuel Macron continue même de progresser.

Le président sortant, qui n'est pas encore officiellement candidat, récolterait 27% des suffrages au premier tour de l'élection du 10 avril prochain. C'est deux points de plus qu'hier, selon le précédent baromètre.

Marine Le Pen arrive, elle, en deuxième position avec 18% des intentions de vote. La candidate du Rassemblement national semble se placer d'ailleurs plus que jamais en challenger du chef de l'Etat, dans la mesure où sa participation à l'élection est officiellement confirmée depuis hier, après avoir recueilli les 500 parrainages requis.

À la troisième place, l'on retrouve Valérie Pécresse (Les Républicains), qui perd un point et descend à 14% des intentions de vote. Elle est suivie par Eric Zemmour qui perd un point également, à 12%. Le candidat Reconquête a également obtenu hier les 500 parrainages nécessaires.

A contrario, les candidats de gauche ont chacun gagné un point dans les intentions de vote. Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) passe ainsi à 11%, Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) à 11%, et Anne Hidalgo (Parti Socialiste) à 3%.

Suivent ensuite Fabien Roussel (Parti communiste) avec 3% et Christiane Taubira (Avec Taubira) avec 2%. Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière), Philippe Poutou (Nouveau Parti Anticapitaliste), Jean Lassalle (Résistons !) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) obtiennent chacun 1%.

Emmanuel Macron gagnant au second tour

Emmanuel Macron est également le favori du second tour du 24 avril, et cela peu importe les scénarios envisagés. Face à Marine Le Pen, il remporterait 56% des suffrages. C'est un point de plus que lors du dernier baromètre.

Dans une situation où Emmanuel Macron serait opposé à Valérie Pécresse, le président serait réélu avec 58% des voix. Enfin, face à Eric Zemmour, Emmanuel Macron serait là encore gagnant avec 63% des suffrages.

Si la guerre en Ukraine retarde sa candidature - qui doit dans tous les cas se faire avant vendredi prochain, le 4 mars - elle pourrait dans le contexte de la présidentielle, basculer, selon certains observateurs, en sa faveur.

Epuisés par la pandémie du Covid-19 qui est loin d'être terminée, certains électeurs pourraient notamment porter leur choix sur Emmanuel Macron pour ne pas ajouter une instabilité politique aux crises géopolitique et sanitaire.

Enquête réalisée les 28 février et 1er mars sur un échantillon représentatif de la population française de 1.079 personnes inscrites sur les listes électorales, selon la méthode des quotas.