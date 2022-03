Harmonie Mutuelle Semi de Paris : Boniface Kibiwott et Nigsti Haftu remportent la 30e édition

L'Harmonie Mutuelle Semi de Paris s'est tenu ce dimanche 6 mars dans les rues de la capitale. Cette 30e édition de la célèbre course a été remportée par Boniface Kibiwott et Nigsti Haftu.

Le Kenyan a bouclé les 21,1 kilomètres de ce premier rendez-vous de la saison 2022 de running en 1 heure et 52 secondes pour les hommes, tandis que l'Ethiopienne a signé un temps de 1 heure, 7 minutes et 37 secondes. Les premiers français dans le top 10 ont été Margaux Sieracki (6e) et Benjamin Choquert (7e).

Un beau parcours dans la capitale

Pour la deuxième année consécutive, l’Harmonie Mutuelle Semi de Paris était en outre le support des Championnats de France de Semi-Marathon Handisport. Ainsi, 38 athlètes handisport (dont 6 athlètes fauteuils) se sont élancés ce dimanche. Damien Appere s’est imposé en 1 heure, 1 minute et 54 secondes, s'arrogeant le titre de Champion de France handisport. Chez les femmes, Mangeiarasi Murugan est la nouvelle Championne de France Handisport avec un temps de 2 heures et 21 secondes.

Au total, plus de 40.000 runners se sont élancés sur le tracé commençant sur l’île Saint-Louis, avant de remonter la rue de Rivoli vers l’Hôtel de Ville, puis passant par les Quais de Seine et la Bibliothèque François Mitterrand. Les participants ont également traversé le bois de Vincennes et son célèbre château pour un superbe finish planté au cœur de la place historique de la Bastille.

Un beau succès pour cette édition particulière du Harmonie Mutuelle Semi de Paris, qui avait lieu seulement six mois après la précédente. En septembre 2021, après plusieurs annulations, cette course à pied mythique avait finalement été organisée, mais avait réuni un peu moins de 20.000 participants.