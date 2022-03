Laïcité et séparatisme : quelles sont les propositions des candidats à la présidentielle ?

S’ils ne font pas partie des thèmes principaux de la campagne, la laïcité et le séparatisme ont néanmoins pris une place majeure dans la société française, notamment face au fléau de l’islamisme. Ces sujets marquent un net écart de traitement entre les candidats à la présidentielle, comme le montrent leurs propositions.

Eric Zemmour

Le programme d’Eric Zemmour stipule la volonté d’interdire le port du voile islamique et d’interdire les minarets et les mosquées imposantes. Il compte également faire interdire la mouvance des Frères musulmans et celles qui lui sont liées. Les lieux de promotion du jihad seront définitivement fermés.

Le candidat Reconquête veut aussi imposer un contrôle strict des imams et des financements étrangers du culte musulman, ainsi qu’expulser systématiquement les étrangers fichés S.

Marine Le Pen

La candidate du Rassemblement national reprend dans son programme une proposition de loi qu’elle a déposée en février 2021, prévoyant d’interdire la publication d’écrits diffusant l’idéologie islamiste (livres, revues, textes sur internet, vidéos, sons…). Les établissements scolaires devront être particulièrement protégés face à cette propagande. Elle souhaite également retirer la nationalité française aux personnes l’ayant acquise, qui manifestent ou diffusent cette idéologie.

Marine Le Pen entend associer la politique d’immigration, la politique étrangère, la politique d’enseignement, la politique culturelle ou encore la politique pénale pour lutter contre l’islamisme.

Valérie Pécresse

Valérie Pécresse s’attaque elle aussi à l’islam dans son programme, pour favoriser l’intégration à la République. Selon elle, une commune ne doit pas avoir plus de 30% de logements sociaux, pour éviter le communautarisme. La radicalisation devra devenir une cause de licenciement et celle-ci pourra être signalée via un processus dédié, qui sera mis en place. Les enseignants y auront aussi accès.

Le port du voile forcé sera interdit et une amende sera donnée aux parents des filles de moins de 15 ans qui doivent le porter (même hors de l’école). Les compétitions sportives se feront également sans voile et les accompagnatrices scolaires devront l’enlever. Le burkini sera interdit.

Nicolas Dupont-Aignan

Le projet de Nicolas Dupont-Aignan est de faire voter une loi sur la laïcité, interdisant les signes d’appartenance religieuse dans la sphère du service public (notamment les universités et les hôpitaux). Les entreprises pourront faire de même via leurs règlements intérieurs.

Les aides sociales pourront être suspendues pour les personnes récidivistes ne respectant pas les règles laïques. Des peines planchers seront appliquées pour les mariages forcés ou la polygamie. Dix ans de prison et 100.000 euros d’amende seront prévus contre les prédicateurs «subversifs et séditieux».

Emmanuel Macron

Le président sortant n’a pas encore dévoilé de programme. Sur les thèmes de la laïcité et du séparatisme, il défendra logiquement les actions qu’il a menées, avec la loi du 24 août 2021 (neutralité du service public, encadrement de l’instruction à domicile, lutte contre la haine en ligne, transparence des cultes et de leur financement, lutte contre la polygamie, les mariages forcés…).

Durant son quinquennat, il a rappelé l’importance de la laïcité, en indiquant cependant ne pas vouloir supprimer toute trace de religion dans la société.

Anne Hidalgo

La candidate socialiste n’aborde pas la laïcité ou le séparatisme dans son programme. Elle a néanmoins estimé lors d’un meeting au mois de décembre que «la laïcité est la base de la concorde nationale». Elle s’est prononcée contre le prosélytisme à l’école, pour la défense des professeurs contre les pressions religieuses et pour la lutte contre les intégrismes.

Jean Lassalle

Jean Lassalle ne traite pas non plus de la question de la laïcité et du séparatisme dans son projet. En 2017, il souhaitait faire enseigner l’histoire des religions, mais aussi de l’athéisme (négation de l’existence de Dieu), à l’école. Il voulait aussi que les institutions musulmanes forment des imams en France, plutôt qu’à l’étranger.

Yannick Jadot

Yannick Jadot se dit pour une «laïcité apaisée». Selon les mots inscrits dans son programme, la loi de 1905 (séparation de l’Eglise et de l’Etat, liberté de conscience, libre exercice des cultes) doit être scrupuleusement respectée et les amalgames et stigmatisations doivent être repoussés. L’administration des cultes sera rattachée au ministère de la Justice, afin de lutter contre les «discriminations racistes».

Fabien Roussel

La laïcité n’est pas mentionnée dans le programme de Fabien Roussel, mais le communiste se fait le défenseur d’une valeur à respecter de façon «classique», c’est-à-dire sans excès mais aussi sans faiblesse.

Jean-Luc Mélenchon

Le programme de Jean-Luc Mélenchon affiche la volonté d’abroger la loi contre le séparatisme.

Concernant la laïcité, il se dit pour la «liberté de conscience», en n’empêchant à personne d’avoir sa propre pratique de la religion et où l’Etat n’a pas à intervenir. Il souhaite néanmoins combattre tous les communautarismes et l’usage politique des religions. Par ailleurs, il veut qu’une école publique laïque soit présente dans chaque commune du pays.

Nathalie Arthaud

Nathalie Arthaud n’aborde pas le sujet de la laïcité dans son programme. En tant que membre de Lutte ouvrière, elle explique sur son site ne pas être pour l’interdiction des religions, mais contre leur influence. Elle défend l’athéisme et une séparation complète des Eglises et de l’Etat. En 2017, elle s’était prononcée contre le port du voile, non pour des raisons religieuses mais parce qu’il symbolise «l’oppression de la femme». Elle était cependant opposée à son interdiction à l’université.

Philippe Poutou

Philippe Poutou veut abroger la loi contre les séparatismes. Aucune mention à la laïcité n’est faite dans son projet et ses prises de parole sur le sujet servent surtout à dénoncer une «islamophobie» supposée de l’Etat.