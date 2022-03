Montpellier met en place un dispositif contre le harcèlement de rue

Pour lutter contre le harcèlement de rue, la ville de Montpellier (Hérault) met les commerçants à contribution.

Toute femme agressée pourra venir se réfugier dans un bar, magasin ou restaurant participant, rapporte FranceBleu. Avec un simple mot de passe : Maguelone.

«L'idée est que les femmes soient informées du fait qu'elles peuvent se réfugier quelque part, car quand on est agressée, on est paniquée, on ne pense même pas à prendre son téléphone portable», justifie Fatma Nakib, élue à la mairie de Montpellier et déléguée à l'égalité et aux droits des femmes.

Près de 50 enseignes se sont déjà portées volontaires. Elles seront reconnaissables grâce à un macaron sur leur devanture, et seront recensées sur plusieurs applications, comme App Elle ou Destination Hérault.

81% des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans des lieux publics, selon une étude menée par Ipsos en 2020. Plusieurs applications, comme Umay, tentent de contenir ce fléau. Elles recensent les lieux sécurisés et permettent de partager un parcours avec un proche.