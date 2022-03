Toulouse : un homme soupçonné d’avoir volé plus de 60.000 euros d’allocations à deux handicapées

La gendarmerie de la compagnie Toulouse-Mirail a lancé une enquête à l’encontre d’un homme soupçonné d’avoir volé 60.000 euros d’allocations à deux personnes handicapées.

L'histoire aurait commencé en 2020, lorsque Nadia, handicapée à 80%, a fait la connaissance de Pierre sur un site de rencontres. Rapidement, ce dernier, qui se dit militaire, a semblé s’intéresser au compte en banque de son interlocutrice.

Désireuse de lui prouver qu’elle touchait bien 1.800 euros d’aides pour son handicap, Nadia se serait connectée sur son compte de la CAF depuis l’ordinateur de Pierre mais aurait «oublié de se déconnecter», a-t-elle raconté à La Dépêche.

Quelques jours plus tard, en consultant ses comptes, l’escroc aurait proposé à sa victime de l’aider à régler une somme de 30.000 euros qu’elle devait supposément régler à la CAF. Alors que les mois passent, Nadia n’aurait plus perçu d’indemnité mensuelle. Elle est contrainte de mentir à ses proches. «Il était violent et voulait tout contrôler», a-t-elle ajouté.

L’emprise se serait même étendue à Françoise, la meilleure amie de Nadia également en situation de handicap, à qui il aurait dérobé près de 30.000 euros.

C’est en février dernier que l’entourloupe a pris fin. Lors d’un entretien avec une assistante sociale, Nadia découvre que tout était faux. «Je n’ai jamais été endettée auprès de la CAF. Pierre percevait mes indemnités sur son compte et s’en servait pour vivre», a-t-elle raconté, avant d’ajouter qu’il avait fait de même avec sa meilleure amie Françoise.

Assistée par ses avocats, la victime a déposé plainte à la gendarmerie de Beauzelle.