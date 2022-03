Agression d'Yvan Colonna : des violences en cours près de la gendarmerie de Porto-Vecchio

La tension ne retombe pas. Selon les informations de CNEWS, des violences étaient en cours ce vendredi 11 mars à proximité de la gendarmerie de Porto-Vecchio, en Corse-du-Sud.

La veille, des violences urbaines avaient déjà émaillé la Corse, faisant 28 blessés parmi les forces de l'ordre. Lors de ces heurts, dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs personnes s'étaient notamment introduites dans le palais de justice d'Ajaccio.

Ce vendredi matin, le ministre de l'Intérieur a réagi, appelant au calme. Chargé du dossier par le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex, Gérald Darmanin a également indiqué avoir «entrepris les premières consultations dans le dialogue».

.@EmmanuelMacron et @JeanCASTEX m’ont chargé d’être l’interlocuteur des élus et forces vives de Corse.



J’ai donc entrepris aussitôt les 1ères consultations dans le dialogue. J’appelle évidemment au calme qui permettra, au plus vite, une discussion sereine sur l’avenir de la Corse

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 11, 2022