«Look up» : quel est le parcours de cette marche pour le climat à Paris ?

Des associations et des ONG ont appelé les Français à se mobiliser pour défendre le climat et la justice sociale. Ainsi, ce samedi 12 mars, de nombreuses marches pour le climat sont organisées dans l’Hexagone, dont une à Paris.

Rendez-vous à 14 heures place de la Nation, près de la brasserie Le Triomphe, dans le XIIe arrondissement de Paris, pour participer à «Look up», cette marche dont le nom provient du film Netflix «Don’t Look Up». Une fois lancé, le cortège rejoindra la place de la République, en passant par le boulevard Voltaire.

Pour parcourir ces trois kilomètres séparant ces deux lieux emblématiques de Paris, de nombreux manifestants et militants sont attendus. Cette marche a une résonnance particulière à quelques semaines de la présidentielle. D’ailleurs, trois candidats ont déjà fait savoir qu’ils seraient présents : Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo.

La plus grande menace que l’humanité ait jamais connue passe sous silence dans cette #Présidentielle2022. #LookUp ! Nous pouvons et devons encore agir. Marchons le #12mars pour défendre une transition écologique et sociale aussi ambitieuse que nécessaire. pic.twitter.com/sjSVtcGiJK — Génération.s (@GenerationsMvt) March 11, 2022

Pour Les Amis de la Terre, une des ONG appelant à la mobilisation, cette marche est essentielle. «A quelques semaines du premier tour des élections et alors que le climat et la justice sociale sont les grands oubliés des débats, il est temps d’exiger que l’urgence climatique et sociale soit au cœur de ces élections !», écrit-elle sur Twitter.

Des marches dans toute la France

La manifestation parisienne devrait regrouper le plus de participants, mais le site de la marche pour le climat a recensé des dizaines de mobilisations dans les grandes villes de l’Hexagone, comme Grenoble, Rennes, Saint-Etienne, Bayonne, Nimes, Marseille, Toulouse, Agen, Brive-la-Gaillarde, Nantes, Reims, Lille ou encore Calais.

Dans les différentes villes, les marches pour le climat commenceront également aux alentours de 14 heures ou de 15 heures.