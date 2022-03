Présidentielle 2022 : Eric Zemmour à Agen pour parler agriculture

Eric Zemmour enchaine les meetings, week-end après week-end, pour tenter de retrouver la dynamique qui le portait il y a maintenant plusieurs semaines. Il sera ce samedi 12 mars à Agen (Lot-et-Garonne), pour aborder notamment le thème de l’agriculture.

Désormais au coude-à-coude avec Valérie Pécresse à 12 ou 13% d’intentions de vote dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le candidat Reconquête cherche à élargir sa base d’électeurs et va donc s'adresse ce samedi au monde agricole, et plus largement à la France rurale.

Des visites de structures agricoles

En plus de son meeting, où 2.000 personnes sont attendues, le candidat va également réaliser des visites. Il sera notamment à Moissac dans la matinée, avant de se rendre dans la préfecture du Lot-et-Garonne dans l’après-midi, selon nos informations. Il devrait se rendre dans une entreprise du secteur agroalimentaire et dans une exploitation agricole, indiquent pour leur part nos confrères de La Dépêche.

A moins d’un mois du premier tour du scrutin présidentiel, les équipes de Reconquête espèrent insuffler un nouvel élan à la campagne de leur candidat, pour qu’il parvienne à combler son retard avec Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Dans un contexte de guerre en Ukraine, la tâche ne s’annonce pas facile.