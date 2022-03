Présidentielle 2022 : la «vraie» campagne va-t-elle commencer, avec l’annonce officielle des candidats ?

Le vrai départ de la course à l’Elysée ? Le Conseil constitutionnel va dévoiler ce lundi la liste officielle des candidats qualifiés pour se présenter à l’élection présidentielle. Emmanuel Macron en fera partie, ce qui fait dire à ses adversaires que la campagne va enfin pouvoir commencer.

Tous ceux ayant obtenu les 500 parrainages seront donc nommés aujourd’hui dans la proclamation des Sages. Sur la ligne de départ : Eric Zemmour, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse, Jean Lassalle, Emmanuel Macron, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud et a priori Philippe Poutou. Douze candidats au total qui pourront prétendre à obtenir les votes des Français, soit un de plus qu'en 2017.

Puis, dès demain (mardi 8 mars), le principe d’équité sera mis en place dans les médias de l’audiovisuel. Le temps de parole sera donc vérifié, en fonction de critères comme leur représentativité, leurs précédents résultats, leur implication dans la campagne, etc.

Si la véritable campagne «officielle» ne débutera que le 28 mars (avec l’égalité totale du temps de parole des candidats ou le placardage des panneaux d’affichage dans les communes) et si chaque candidat a déjà multiplié les meetings et les prises de position, l’annonce du Conseil constitutionnel est vu comme le grand départ que tout le monde attend. Les adversaires seront définis et les manques de leur programme pourront être pointés avec plus de force.

La campagne face à la guerre en Ukraine ?

Nombreux ont d’ailleurs été les candidats à ne cesser d’affirmer qu’ils attendaient avec impatience le moment où ils pourraient enfin se confronter. Des débats télévisés sont déjà prévus. Mais tous ont surtout dans leur viseur Emmanuel Macron, qui a retardé jusqu’au dernier moment son entrée en lice (il sera toutefois aujourd'hui à Poissy pour son premier déplacement de candidat). Ils espèrent ainsi pouvoir l’attaquer sur son bilan et lui opposer leurs idées. Reste que celui-ci et son équipe ne semblent pas très enthousiastes à se plier à l’exercice. Et pointent que rien n’empêchait ses concurrents à faire décoller eux-mêmes la campagne, avant l’arrivée du président en place.

D’autant que le contexte géopolitique mondial est venu s’immiscer dans l’actualité française, avec la guerre en Ukraine. Depuis son démarrage, elle éclipse totalement le débat politique et risque d’empêcher la campagne de se dérouler «normalement». Charge aux différents candidats de parvenir à s’imposer dans ce contexte saturé et de faire en sorte que cette période primordiale pour la démocratie française ne soit pas galvaudée.

Pour éviter le risque de voir le futur vainqueur manquer de légitimité, le Premier ministre Jean Castex a affirmé que tout sera mis en œuvre par le gouvernement pour que la campagne se tienne et que la situation en Ukraine n’empêche pas de débattre des thèmes qui préoccupent les Français.