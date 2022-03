Disneyland Paris : 6 chiffres fous sur le royaume de Mickey

Inauguré en avril 1992, le célèbre parc d’attractions Disneyland Paris fête cette année ses 30 ans. A cette occasion, voici 6 chiffres fous sur ce royaume de Mickey, première destination touristique en Europe.

375 millions

Depuis son ouverture, plus de 375 millions de visiteurs ont déambulé dans les allées du parc situé à Chessy, en Seine-et-Marne, à 30 kilomètres de la capitale.

16.000

Premier employeur mono-site de France, Disneyland Paris compte près de 16.000 salariés. A titre d'exemple, c’est le nombre d’habitants de la ville de Digne-les-Bains.

2.230

Composé de deux parcs à thèmes, ce complexe touristique, qui propose plus de 50 attractions, est doté d’une superficie de 2.230 hectares, ce qui représente environ 1/5 de la surface de Paris.

200.000

Pas moins de 200.000 costumes ont été créés dans l'Atelier Couture depuis que le parc a ouvert ses portes, dont 450 pièces juste pour habiller le duo mythique, Mickey et Minnie.

16

En moyenne, un visiteur de Disneyland Paris parcourt 16 kilomètres. Cette distance correspond à près de 25.000 pas, soit à plus de 1.000 calories brûlées, raison de plus de s'offrir un cookie géant.

35.000

Ce parc emblématique rime avec magie, manèges, souvenirs... mais aussi avec végétation. Disneyland Paris c'est plus de 35.000 arbres, 450.000 arbustes, et plus de 1 million de fleurs plantées par an.