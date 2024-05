Europa-Park : les images embarquées ébouriffantes du Voltron, le tout nouveau grand huit (vidéo)

Le dernier grand huit à sensations d'Europa-Park a ouvert très récemment. Voici à quoi ressemblent les premières secondes ébouriffantes à bord du Voltron.

Un looping immédiat, puis une vrille, plusieurs séquences en apesanteur.… Le Voltron, tout nouveau grand huit d'Europa-Park - le quatorzième ! - a mis les potentiomètres au maximum. L'attraction à sensations a ouvert le 26 avril dernier dans le célèbre parc à thèmes situé à quelques kilomètres de la frontière franco-allemande.

Dans la courte vidéo embarquée fournie par le parc, toutes les spécificités du «Voltron Nevera by Rimac» ne sont pourtant pas visibles et il faudra monter à bord pour saisir toute la complexité du projet.

Une attraction à multi-propulsion

Innovante à plus d'un titre, cette attraction à multi-propulsion a été imaginé par Mack Rides, la famille qui est aussi propriétaire du parc.

A bord, on se retrouve catapulté quatre 4 fois jusqu’à la vitesse de 90 km/h, dont une fois en arrière. Avec sept inversions, 2,2 secondes d’apesanteur d’affilée, et la propulsion la plus raide du monde, à 105°, le rollercoaster a vu les choses en grand.

En outre, son parcours de 1.385 mètres de long dure environ trois minutes, ce qui est exemplaire en la matière, surtout quand la file d'attente a été longue. A titre d'exemple, Toutatis, au parc Astérix, ou encore Hyperspace Mountain, à Disneyland Paris, se contentent de 1 minute 30 environ.

Une ambiance soignée

Les décors du Voltron, encore en travaux, ont également bénéficié d'un soin tout particulier.

Les wagons ouvragés serpentent en effet à travers un paysage dépaysant, avec l'utilisation d'un calcaire clair, la présence de ruines anciennes et d'une végétation adaptée pour plonger les visiteurs au cœur d'une ambiance méditerranéenne.

Le «Voltron Nevera by Rimac» met la maîtrise de l''électricité au centre de son storytelling. On y présente l'inventeur Nikola Tesla, né en 1856 dans ce qui est aujourd'hui la Croatie, qui multiplie les avancées technologiques à la fin du XIXe siècle. Sur place, il prend vie sous la forme d’une animatronique de dernière génération, pour entraîner les visiteurs dans l’histoire et à la découverte de ce pays.

La filiation avec Rimac, principal sponsor de l'attraction, était alors toute trouvée, puisque l'entreprise croate est justement spécialisée dans les voitures électriques de très haute performance. Sa Nevera, lancée en 2020, est d'ailleurs une des seules voitures au monde à pouvoir abattre le 0 à 100 km/h en moins de deux secondes. Ebouriffant, n'est-ce pas ?