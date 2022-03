Tempête du Sahara : un nouveau nuage de sable en France dans les prochains jours ?

D'après le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne Copernicus, un nouveau nuage de sable en provenance du Sahara devrait atteindre le bassin Méditerranéen «dans les tout prochains jours». Cet épisode pourrait à nouveau ensabler une partie de la France.

Le nuage de sable devrait remonter du nord de l'Afrique et d'Espagne et atteindre le bassin méditerranéen dès samedi. L'Italie ainsi que le sud de la France pourraient être touchés par ce nouvel épisode appelé «sirocco».

Yet another #SaharanDust storm should be reaching the Mediterranean basin in the next few days





According to the forecast of @CopernicusECMWF, the dust cloud will reach Italy on 26 March



#CAMS Aerosol forecast (visualised in @Windycom) for the 24 - 27 March time period pic.twitter.com/KE86LNSZSn

— Copernicus EU (@CopernicusEU) March 24, 2022