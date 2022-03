Pic de pollution à Paris : la circulation différenciée toujours en place aujourd'hui

En raison d'un pic de pollution, la circulation différenciée – mise en place samedi à l'intérieur de la Zone à faible émission (ZFE) – reste en place ce lundi.

«L'épisode de pollution aux particules (PM10) continue en Ile-de-France. Les mesures prises, au premier lieu desquelles la circulation différenciée ainsi que la réduction des vitesses autorisées, restent donc applicables au moins jusqu'à lundi», a ainsi communiqué la Préfecture de police de Paris (PP).

Pour rappel, la circulation différenciée – qui s'applique uniquement la journée, de 5h30 à minuit – autorise les seuls véhicules munis d'une vignette Crit'Air 0, 1 et 2 à circuler dans la capitale, la petite et la moyenne banlieue. C'est-à-dire à l'intérieur du périmètre délimité par l'A86, «à l'exclusion de celle-ci», rappelle la PP.

l'épisode de pollution se poursuit

«De forts niveaux de particules sont attendus sur la région, du fait de conditions météorologiques défavorables à la dispersion. La qualité de l'air sera dégradée à mauvaise en Ile-de-France», peut-on lire dans le dernier communiqué d'Airparif ce dimanche 27 mars, qui prévoit «un dépassement du seuil d'information pour les particules pour demain [lundi 28 mars, ndlr]».

Aux populations vulnérables, Airparif recommande de surveiller toute gêne respiratoire et de consulter un médecin si nécessaire. Les sorties longues ou nécessitant un effort sont déconseillées et il est préférable d'éviter les zones à fort trafic routier, en particulier lors des heures de pointe.

Réduire sa vitesse et limter le chauffage

Afin de réduire les émissions, la PP avait déjà publié un communiqué vendredi compilant les consignes à suivre. Concernant le trafic routier, les habitants avaient été encouragés à différer si possible les déplacements en Ile-de-France et à télétravailler. Sinon, il était conseillé d'utiliser les véhicules les moins polluants voire de «privilégier le covoiturage et les modes de transport alternatifs à la voiture».

La vitesse a également son importance puisqu'il était recommandé de circuler à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions d'autoroutes et de voies rapides où l'on circule d'ordinaire à 110 km/h, et enfin à 70 km/h là où le code de la route impose habituellement de rouler à 80 ou 90 km/h. Les poids-lourds en transit dont le Poids total autorisé en charge (Ptac) excède 3,5 tonnes sont par ailleurs invités à «contourner l'agglomération par la rocade francilienne.

Les Franciliens pouvaient aussi agir au niveau de la production d'énergie et du chauffage, notamment en limitant l'utilisation de ce dernier. Le recours au bois de chauffage était en particulier déconseillé puisqu'il «contribue très fortement à l'émission de PM10». La préfecture de police avait recommandé en outre de «réduire le fonctionnement des installations fixes dont les émissions contribuent à l'épisode de pollution».

Pour limiter les émissions ce jour-là, il a été convenu aussi d'éviter le brûlage de déchets verts à l'air libre. Aussi, la suspension des «éventuelles autorisations dérogatoires» en la matière est de mise. Les épandages de fertilisants minéraux ou organiques devaient être reportés ou, si c'est impossible, réalisés via des procédés «faiblement émetteurs d'ammoniac». Enfin, les effluents devaient être soumis à des enfouissements rapides et le report des travaux du sol, s'il est sec, était encouragé.