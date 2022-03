Présidentielle 2022 : des militants de Yannick Jadot agressés en plein Paris

Ce week-end, de jeunes militants de la campagne de Yannick Jadot ont été agressés à Paris alors qu'ils distribuaient des tracts.

L'une des victimes de cette agression s'est exprimée ce dimanche 27 mars sur Twitter. «Avec un groupe de militant.es @LesJeunesG, nous nous sommes fait agresser par un petit groupe de skinhead sur les quais à deux pas de Notre Dame», a tweeté Nathan Petit.

Ce samedi avec un groupe de militant·es @LesJeunesG, nous nous sommes fait agresser par un petit groupe de skinhead sur les quais à deux pas de Notre Dame. — Nathan Petit (@Nathan_P60) March 27, 2022

ceinture et poing américain

Dans un communiqué publié sur le même réseau social, le groupe Les Jeunes et Jadot précise que les faits se sont déroulés pendant un tractage en faveur de leur candidat. Ils «ont été victimes d'une agression à la ceinture et au poing américain par des militant.e.s d'extrême droite». «Nous condamnons cette agression fasciste inacceptable qui montre, une fois de plus, que notre démocratie est mise en danger par les discours de violence actuels», peut-on également lire dans le communiqué.

La violence de l'extrême-droite empoisonne notre démocratie. Je demande à ce que tout soit mis en œuvre pour que justice soit faite. https://t.co/6iEBMsnHkj — Yannick Jadot (@yjadot) March 26, 2022

L'un des militants a également condamné «ce sentiment d'impunité créé par l'extrême droitisation galopante de notre pays». Il a ajouté «que sur le plan physique tout va bien», sans préciser si les autres militants avaient été blessés.

Yannick Jadot leur a apporté son «soutien le plus total».