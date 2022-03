«Macron assassin» : Eric Zemmour «a manqué de métier», selon Louis Aliot

Invité de La Matinale de CNEWS ce mardi 29 mars, Louis Aliot, maire RN de Perpignan, est revenu sur la polémique autour du meeting d’Eric Zemmour dimanche, lorsque la foule a scandé «Macron assassin», sans que le candidat à l'élection présidentielle n'intervienne.

Si Louis Aliot a souligné qu’il «était toujours très difficile de contenir des mouvements de foule», il a ajouté que Marine Le Pen «serait intervenue » si elle avait été confrontée à une situation similaire.

«Pas la peine de mettre le feu aux poudres»

«On peut avoir, évidemment, de la critique pour un adversaire politique mais il faut aussi bien mesurer ce que l'on dit», a-t-il ajouté, dénoncé des «propos outranciers». Et de poursuivre : «On est dans une période sensible, dans une période critique. On sent bien que la société est fragile et ce n'est pas la peine de mettre le feu aux poudres systématiquement». Selon le maire de Perpignan, le pays «a besoin d'être apaisé, d'être rassuré» et Marine Le Pen «mène cette campagne qu'il faut pour la France».

Louis Aliot a, par ailleurs, pointé le manque d'expérience d'Eric Zemmour, estimant qu'il avait «manqué de métier» lors de son meeting au Trocadéro, dimanche. «C'était son premier grand métier en extérieur et je pense qu'il ne s'attendait pas à avoir ce mouvement de foule».

La polémique fait rage depuis dimanche, alors que le candidat de Reconquête a laissé ses partisans scander «Macron assassin», sans réagir. Eric Zemmour maintient, lui, n'avoir pas entendu ces propos. Lundi, Emmanuel Macron avait vivement réagi, évoquant une «indignité» et conseillant à son adversaire «malentendant» de profiter de la réforme permettant le remboursement des prothèses auditives.