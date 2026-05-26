Présidentielle 2027 : Raphaël Glucksmann se donne «trois mois» pour décider s'il sera candidat

Le dirigeant de Place publique Raphaël Glucksmann s'est donné «trois mois», pour décider s'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2027 ou non. Il consacrera ce temps à «sillonner le pays», proposer un «nouveau contrat patriotique», et «réunir» sa famille politique, a-t-il déclaré ce mardi.

Une nouvelle candidature en approche ? Raphaël Glucksmann a déclaré ce mardi soir qu'il se donnait «trois mois» pour décider s'il se présentait à la prochaine élection présidentielle et convaincre qu'il est le plus à même de porter les couleurs de la social-démocratie, qui ne doit selon lui avoir qu'un seul candidat.

«Je me donne trois mois, trois mois pour sillonner le pays et proposer (un) nouveau contrat patriotique, trois mois pour réunir ma famille politique» a-t-il déclaré au 20 heures de TF1, assurant qu'il ne serait «pas un candidat de plus sur l'espace de la gauche démocratique».

De nombreuses embûches à gauche

L'eurodéputé, parmi les favoris des sondages sur l'arc social-démocrate (autour de 11% des intentions de vote), a assuré qu'il n'y aurait à la fin qu'«une seule candidature» de la gauche hors-LFI, celle de «la personne la mieux placée», tout en ayant «l'intime conviction» que cet espace «est le seul qui peut vaincre l'extrême droite en 2027».

«Notre responsabilité est immense, et la mienne en particulier», a-t-il insisté, rappelant qu'il avait fait «le seul score à deux chiffres de ces dix dernières années pour la social-démocratie à une élection nationale», avec 14% aux européennes de 2024. «Je suis comptable de l'espoir que j'ai levé», a-t-il lancé.

A l’heure où le Parti socialiste est bloqué dans des négociations internes sur la désignation du candidat pour 2027, Raphaël Glucksmann espère enterrer définitivement l'idée d'une primaire de la gauche hors-LFI défendue par le premier secrétaire Olivier Faure et la cheffe des Ecologistes Marine Tondelier.

Mais le chef du petit parti Place publique ne dispose pas d'une structure suffisante pour appuyer sa future candidature, et doit convaincre une partie des socialistes et des déçus de la macronie de se ranger derrière lui.

Il doit aussi faire face à la concurrence de l'ex-président François Hollande, en embuscade, alors que le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon est crédité de 16% des intentions de vote dans un dernier sondage.