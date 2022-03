Paris : 2.000 agents déployés ce mardi pour sensibiliser à la protection des piétons

La municipalité parisienne a organisé une opération exceptionnelle ce mardi 29 mars dans les rues de la capitale pour sensibiliser à la protection des piétons. Environ 2.000 agents, dont les policiers municipaux tout juste formés, étaient déployés à des endroits stratégiques pour rappeler les règles de bonne conduite.

Au total, 200 points de rencontre – sur lequel se croisent des cyclistes, des automobilistes et des piétons – ont ainsi été placés sous haute-surveillance ce mardi. Là, des policiers et des agents de la Ville de Paris ont fait de la pédagogie et distribué des flyers aux automobilistes, les invitant à respecter les sas vélos ou encore les priorités piétonnes et cyclistes.

Les piétons, public le plus fragile

Le but de cette opération «coup de poing» selon Nicolas Nordman ? Rappeler les règles édictées par le Code de la Route. «Tous nos agents ont reçu une feuille de route avec toute une série de priorités concernant la protection des piétons», explique l'adjoint à la mairie de Paris chargé de la sécurité, qui cite notamment les «deux-roues motorisés stationnés sur les trottoirs» ou encore «les trottinettes et vélos circulant sur les trottoirs».

La journée #ProtégezLesPiétons, c’est parti ! Aujourd’hui, retrouvez nos agents pour :





Vous informer sur le rôle de la police municipale pour sécuriser les rues





Faire de la pédagogie sur les règles du Code de la route et des priorités piétonnes





RDV sur le terrain pic.twitter.com/DobA8KLzT4 — Nicolas Nordman (@nicolas_nordman) March 29, 2022

Des comportements qui mettent en danger les piétons selon l'élu, qui avance que ces derniers représentent 20 % des victimes d’accident de la route. Un enjeu de sécurité publique d'autant plus important que le bilan de l'accidentologie est lourd à Paris : en 2020, année pourtant marquée par plusieurs confinements, 1.041 piétons ont été victimes d'accidents. 15 ont été tués et 78 grièvement blessés.

A ses côtés, Emmanuelle Pierre-Marie, la maire du 12e arrondissement de Paris, insiste sur l'importance de rappeler les règles de bonne conduite et les sanctions encourues. Depuis 2018 par exemple, l'élue écologiste souligne que l'amende pour le non-respect du passage piéton «est de 135 euros ainsi qu'un retrait de 6 points sur le permis de conduire, contre 3 points dans le reste de la France».

Pour Michel Felkay, le directeur de la police municipale de Paris, la protection des piétons est également une priorité. Cela d'autant plus à partir du 1er avril, lorsque les terrasses estivales feront leur grand retour à Paris. Si certaines dépassent l'espace réglementaire, le patron des policiers municipaux assure que ces derniers seront là «pour rappeler les règles», «verbaliser s'il le faut» et au besoin «demander l'enlèvement des tables qui posent problème», voire «retirer le droit de terrasse».

Et s'il faut réitérer ce genre d'opération pour être sûr que les règles sont bien intégrées, la municipalité parisienne y est prête. La prochaine est d'ailleurs prévue pour fin avril. Il sera alors question des nuisances sonores, priorité numéro 1 des Parisiens et donc de la police municipale, comme le souligne Michel Felkay.