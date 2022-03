Circulation : Lyon passe aux 30 km/h aujourd'hui

La ville de Lyon passe à son tour à la limitation de vitesse de 30 km/h ce mercredi 30 mars, et rejoint ainsi un certain nombre de villes françaises.

La limitation à 50 km/h devient donc l’exception dans la capitale des Gaules, puisque la quasi-totalité de la ville passe à 30 km/h. Seuls quelques grands axes, comme les quais Jules Courmont et Augagneur, et les cours Lafayette et Gambetta ou l’Avenue Berthelot conserveront la vitesse à 50 km/h. Depuis le début de la semaine, la municipalité installe les nombreux panneaux et marquages au sol pour la mise en place des nouvelles règles.

Selon le site d’information LyonMag, 84% des voiries de Lyon seront donc limitées à 30 km/h dès ce mercredi, contre 34% d’entre elles avant le changement. D’autres communes de la métropole lyonnaise vont aussi progressivement passer aux 30 km/h au cours de l’année 2022.

Lyon rejoint ainsi Paris, Lille, Grenoble, ou encore Bordeaux dans la liste des villes qui ont abaissé la limitation de vitesse, l’objectif premier étant de limiter les accidents, notamment ceux impliquant des piétons. Selon un rapport de l’OMS, un piéton à 90% de chances de survie s’il se fait renverser par un véhicule roulant à 30 km/h, contre environ 50% de survie pour un véhicule qui circule à plus de 45 m/h.

La mairie de Lyon, par l’abaissement de la vitesse maximale autorisée, espère également faciliter la circulation des cyclistes et réduire la pollution et les nuisances sonores.