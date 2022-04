Metz : soupçonné d'un cambriolage au Luxembourg, un homme interpellé après avoir percuté un véhicule de police

Le conducteur a été interpellé ce samedi 2 avril à Metz après avoir violemment percuté un véhicule de police en essayant d’échapper aux forces de l’ordre.

Les faits remontent au jeudi 31 mars. Aux alentours de 15h dans le quartier de Borny, des policiers de la BAC avaient repéré un véhicule volé. Au volant se trouvait un homme vêtu d’une cagoule et de gants. Le véhicule de la marque Mercedes correspondait à un signalement de la police luxembourgeoise concernant un cambriolage, d’après le Républicain Lorrain.

Le suspect a alors refusé de s’arrêter et a opéré un demi-tour. Alors qu’un second véhicule de la section d’intervention (SI) arrivait en renfort, l’homme a violemment percuté leur voiture. Il a poursuivi sa route mais a finalement été interpellé par la BAC. Malgré la violence de l’impact et d’importants dégâts matériels, aucun blessé n’est à déplorer.

UN REFUS D’OBTEMPÉRER EN FRANCE TOUTES LES 20 MINUTES !



A Metz hier soir, un individu prêt à tout... Ds sa fuite,celui-ci a percuté un véhicule de la section d’intervention venu en renfort.https://t.co/R1hLZxSc20 pic.twitter.com/HAY7yqYc6b — ALLIANCE POLICE NATIONALE GRAND EST (@ALLIANCE_METZ) April 1, 2022

Placé en garde à vue, le suspect originaire de Meurthe-et-Moselle est bien connu des services de police. Son casier judiciaire comporte 112 mentions pour des faits de vols de voitures ou de trafic de stupéfiants.

David Ghisleri, secrétaire départemental Alliance Moselle, a appelé à «la plus grande fermeté à l’encontre des auteurs de refus d’obtempérer».