Île-de-France : la pollution a diminué en 2021, mais «toujours insuffisamment» selon Airparif

La pollution de l'air a diminué en Ile-de-France en 2021, selon le bilan d'Airparif publié ce mardi 5 avril. Mais selon cet observatoire de la qualité de l'air dans la région, cela reste «toujours insuffisant», notamment aux abords des grands axes.

«En 2021, les concentrations en dioxyde d’azote (polluant gazeux essentiellement lié au trafic routier) et en particules PM10 et PM2.5 (mini objets solides présents dans l'air liés au trafic routier et au chauffage au bois) observées sont en baisse par rapport à celles de 2019 et des années précédentes», se félicite Airparif ce mardi.

Une diminution qui s'explique notamment par «la baisse tendancielle des émissions du secteur résidentiel et du trafic routier», «couplée à des conditions météorologiques dispersives avec des températures globalement clémentes en période hivernale», avance l'observatoire.

Une baisse continue depuis 10 ans

Concrètement, «les concentrations de particules ont baissé en moyenne de 35 % pour les PM10 et de 40 % pour les PM2,5 ainsi que de 30 % concernant le dioxyde d’azote ces 10 dernières années», selon Airparif.

Seule l'année 2020, marquée par plusieurs confinements et des mesures de restriction de circulation liés à la crise sanitaire, a été meilleure que 2021. De fait, les niveaux en NO2, PM10 et PM2.5 ont légèrement augmenté en 2021 par rapport à l'année précédente.

Mais attention, Airparif rappelle que «la valeur limite réglementaire française et européenne pour le dioxyde d’azote (NO2) est toujours dépassée le long des axes routiers majeurs». Parmi eux, le périphérique parisien mais également l'autoroute A1.

Au total, selon l’observatoire de la qualité de l'air, 60.000 franciliens sont quotidiennement exposés à ces dépassements de «valeur réglementaire». Ils étaient 500.000 à être exposés à un dépassement de ces valeurs limites pour le dioxyde d’azote en 2019.

Pour les particules PM10, «un dépassement de la valeur limite est encore relevé pour moins d’un millier d’habitants», et pour les particules fines PM2,5 et autres polluants réglementés, «les valeurs limites réglementaires françaises sont respectées», assure Airparif.

onze épisodes de pollution en 2021

Pour rappel, et malgré la diminution globale de la pollution de l'air dans la région, l'Ile-de-France a tout de même connu 11 épisodes de pollution en 2021, «dont 10 dus à un dépassement des seuils d’information réglementaires pour les particules PM10 et un à cause de l’ozone, pendant la période estivale».

C'est «le nombre de journées de dépassement le plus bas depuis dix ans», souligne l'observatoire, qui rappelle que jusqu'à 10 jours de dépassement des seuils d'information réglementaires avaient été atteints en 2019, 15 en 2016 et plus d'une quarantaine dans les années 2011/2012. Soit autant de jours «où la pollution a un impact immédiat sur la santé humaine», explique-t-on chez Airparif.