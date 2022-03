Île-de-France : des associations dénoncent la différence de traitement dans l'accueil des réfugiés

Alors que des centaines de familles ukrainiennes fuyant la guerre sont accueillies tous les jours à Paris et dans le reste de la France, plusieurs associations – qui viennent en aide aux migrants depuis des années sur le terrain – déplorent «l'inégalité de traitement» qu'elles observent entre les personnes exilées, en fonction de leur pays d'origine.

Car si «la mobilisation» qui s'est mise en place «depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie est «salutaire» selon ses associations , qui saluent «l'activation de la protection temporaire par l'Union européenne dans le cadre de cette guerre», ces dernières – parmi lesquelles Utopia 56, l'Armée du Salut ou encore Solidarité Migrants Wilson – déplorent néanmoins que cette protection n'ait pas été systématiquement mise en place «pour protéger les personnes fuyant massivement des conflits armés par le passé (Syrie, Afghanistan...)».

«Nous nous réjouissons que ce régime exceptionnel, tel que nous le voyons à l'œuvre à Paris, soit en adéquation avec les recommandations formulées par nos associations depuis des années : l'installation dans le pays de son choix, une facilité d'accès à l'hébergement, un accès à la santé immédiat, le droit de travailler, l'ouverture d'une allocation financière sans délai et la gratuité des transports», ont ainsi fait savoir ces associations dans un communiqué, réclamant que «ces conditions de premier accueil [soient] garanties à toutes les personnes en besoin de protection».

96% des personnes exilées vivent un temps à la rue

Car c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Selon un rapport d'enquête réalisé par 9 associations auprès de plusieurs centaines de migrants – quel que soit leur statut (primo-arrivants, demandeurs d'asile, réfugiés, dublinés...) – accueillis dans des centres d'accueil de la région francilienne et paru en février 2022 sous le nom «Les oubliés du droit d’asile», 96 % des personnes exilées interrogées avaient affirmé avoir déjà dormi à la rue ou en squat à leur arrivée en France, et 80 % avaient déclaré n’avoir aucune ressource.

Autre sujet de discorde : celui du «choix fait par la France de n'accorder automatiquement ce régime de protection qu'aux ressortissants ukrainiens et aux personnes reconnues comme réfugiées en Ukraine». Les associations regrettent en effet que les personnes qui habitaient en Ukraine, sans avoir la nationalité ukrainienne et sans détenir le statut de réfugié, ne puissent pas être accueillies en France au même titre que les autres. Elles demandent «au contraire», que l'aide dont bénéficient les Ukrainiens «soit étendue à toutes les personnes fuyant cette guerre».

«Pour l’arrivée des personnes d’Ukraine, de nombreux dispositifs et outils ont pu être mis en place en seulement quelques jours : plate-forme d’hébergement citoyen, ouverture de nouveaux dispositifs d’hébergement, bureau d’accueil, gratuité des transports en commun, couverture maladie instantanée… Nous saluons la mise en place de ces mesures [...] Les autres, autour de 100.000 personnes par an demandant l’asile en France, sont toujours vouées à l’errance, la violence et la rue à leur arrivée», avait déjà fait savoir l'association Utopia 56 dans un communiqué mi-mars.

Plus de 150 personnes, principalement originaires d’Afghanistan, survivent depuis plus de deux mois sous des tentes aux abords de Paris. À part envoyer la police pour compter les tentes et stigmatiser ces personnes, l’État ne fait rien. Un accueil digne pour tous, maintenant. pic.twitter.com/okJGNlAJCN — Utopia 56 (@Utopia_56) March 29, 2022

Hier encore, mardi 29 mars, l'association faisait état de «plus de 150 personnes principalement originaires d’Afghanistan» installées «depuis plus de deux mois sous des tentes aux abords de Paris». «A part envoyer la police pour compter les tentes et stigmatiser ces personnes, l’Etat ne fait rien», a-t-elle constaté. Comme dans ce tunnel qui passe sous le périphérique, au niveau de la rue Sigmund Freud (19e) dans lequel se succèdent au fil des évacuations différentes familles à la rue, sans que leur soit proposé un hébergement pérenne.