Île-de-France : la Bièvre retrouve l'air libre dans le Val-de-Marne, avant Paris

La métropole du Grand Paris l'avait promis en mars 2021 : la Bièvre, cette rivière méconnue qui prend sa source à Guyancourt dans les Yvelines (78) et coule sous terre, a enfin retrouvé l'air libre. D'abord dans le Val-de-Marne (94), où des travaux viennent de s'achever, et bientôt à Paris (75).

«Après 27 mois de chantier, la renaturation de la Bièvre, c'est 600 mètres de rivières qui retrouvent l'air libre», s'est ainsi félicité le département du Val-de-Marne, alors que les travaux entamés il y a plus de deux ans viennent d'être livrés.

Une petite victoire lorsque l'on sait que cette rivière fut canalisée puis recouverte dans les années 1950. Aujourd'hui, après être restée enfouie pendant 70 ans, elle est désormais rouverte entre Arcueil et Gentilly, sur un parcours réaménagé afin de «permettre la connexion avec la coulée verte Bièvre-Lilas».

Un objectif ambitieux

En 2018, la métropole avait annoncé un investissement de 2,5 millions d'euros dans l'objectif que la Bièvre réapparaisse à cet endroit. Finalement, l'opération a été estimée à 10 millions d'euros, financés par l'Agence de l'eau Seine-Normandie, la métropole du Grand Paris, la région Ile-de-France et le département du Val-de-Marne.

Par ailleurs, deux nouvelles études de faisabilité ont été lancées pour rouvrir la rivière dans 5 autres communes : à Antony et Cachan, dans les Hauts-de-Seine (92), à l’Haÿ les Roses et Gentilly, dans le Val-de-Marne (94) ainsi qu'à Paris (75). Le 7 octobre 2020, les élus parisiens réunis au Conseil de Paris avaient massivement voté en faveur de ces travaux.

Même chose à Antony, où la ville vient d'ailleurs de lancer une consultation citoyenne – ouverte jusqu'au 4 juin – pour l’aménagement du parc Heller en vue de la réouverture de la Bièvre à cet endroit. «La réouverture d’une rivière n’arrive qu’une fois par siècle. A Antony, elle se déroule au sein d’un espace de neuf hectares bien connu des Antoniens : le parc Heller», se réjouit la municipalité.

Quant au projet final, il est d'autant plus ambitieux que la métropole entend rouvrir autant de nouveaux tronçons que possible et de rétablir la confluence avec la Seine. Des «actions structurantes», selon la métropole du Grand Paris, censées «contribuer à renforcer la biodiversité» en Ile-de-France.