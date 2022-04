Île-de-France : le métro fantôme de Noisy-le-Grand bientôt réhabilité ?

Peu le savent, mais il existe une ligne de métro dans les sous-sols de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis (93). Abandonnée avant même d'exister, l'ancienne ligne de métro du Mont d'Est va être bientôt réhabilitée. Pour cela, la municipalité va lancer un appel à projets ce vendredi 8 avril.

D’une longueur de 518 mètres et doté de deux terminaux, ce métro du «dernier kilomètre» avait été imaginé dans les années 1990, afin de relier la gare RER du Mont d’Est au projet d’extension du quartier d’affaires Maille Horizon, situé à l'ouest de la ville. Mais le promoteur avait fait faillite, laissant le projet et l'espace complètement à l'abandon depuis.

Le mini-métro automatique SK, squatté [sur Noisy-le-Grand] depuis 1999, est un échec commercial. C'est précisément la station fantôme Mont-d'Est du SK qui sera transformée en petit centre commercial qui abritera un restaurant, une aire de jeu et une épicerie. pic.twitter.com/bnMdMsqsSK — Gérard (@mario_gerard55) March 30, 2022

Ce n'est que très récemment, sous l'impulsion de la maire de Noisy-le-Grand, Brigitte Marsigny, que le projet de réhabiliter cet espace de plus de 2.500 m2 abandonnés a vu le jour, s'inscrivant dans un réaménagement plus large de tout un quartier.

Pour la maire – qui porte l'ambition de «restaurer les abords de la gare et la dalle, sur ses deux niveaux et refaire l'esplanade de la Commune de Paris» – il fallait en effet redonner vie au quartier «pas très séduisant» de la gare RER de Mont d'Est ainsi qu'au quartier d'affaires Maille Horizon.

«Un échec industriel dans l'histoire de la ville»

«C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce train fantôme qui n'avait jamais servi, avec ses cabines qui ressemblent à des téléphériques», explique celle qui est également vice-présidente du territoire Grand-Paris-Grand-Est.

Un véritable «échec industriel» selon la maire, qui raconte être «restée ébahie par cette cathédrale souterraine où des artistes passionnés ont pu exprimer une forme d’art underground [...] J’ai eu l’intime conviction qu’il fallait rendre ce lieu magique au public», explique-t-elle.

[1/3] Les élus de la @VilleNoisy expriment leur vision pour le devenir du tiers-lieu à développer dans le #SK !





Pour en savoir plus RDV à l'évènement de lancement de l'Appel à Projet le 08/04 à 9h30 à la Maison des associations





Inscription : https://t.co/Ad7JnHPrCB pic.twitter.com/YiuhB1W5CW — SOCAREN (@spl_SOCAREN) April 5, 2022

Après quelques mois de retard liés à la crise sanitaire, son projet – baptisé «Station K» – est désormais sur les rails, visant à «créer un lieu hybride vivant et animé, regroupant sur un même site une brasserie conviviale, des espaces bar et café troglodyte, une éventuelle salle de spectacles, un mur d’escalade, un espace d’expositions et une programmation culturelle et sportive variée».

Et l'élue est ouverte à tout et imagine même coupler les 5.000 m2 d'agriculture sur dalles installés à l'air libre avec un espace d'agriculture sous-terrain. «Pourquoi pas installer une champignonnière dans les sous-sols du métro, ou un espace pour faire pousser des fraises ou des asperges ?», s'interroge-t-elle.

Un appel à projets lancé ce vendredi

Pour y parvenir, la municipalité va donc lancer un appel à projets ce vendredi, dont la première phase dite «d'intentions de projets» est ouverte à tous. Investisseurs, restaurateurs, professionnels de l'événementiel, du sport ou de la culture, artistes grafeurs ou société gestionnaire de murs d'escalade : Brigitte Marsigny assure qu'elle étudiera «tout ce qui est intéressant».

Avec, à terme, l'idée de mettre en place un groupement de projets, capable d'assurer l'aspect événementiel mais surtout de tenir les cordons de la bourse. «C'est sûr que si n'importe qui peut se lancer, il faudra quand même qu'il apporte des informations et des assurances sur le volet financier», prévient la maire.

Et les résultats de cet appel à projets devraient être dévoilés cet été, avec une première sélection de trois propositions. Ces «finalistes» auront alors quelques jours pour «améliorer leur dossier» et «entrer en phase de discussions avec l'aménageur». A noter que ce dernier, la société Socaren, a d'ores et déjà commencé les travaux de mise en accessibilité.

Il faudra néanmoins attendre la fin de l'année 2022 pour connaître le grand gagnant de l'appel à projets, puis quelques années de travaux entre 2023 et 2025 pour que les Noiséens profitent de ce nouveau lieu de culture et de loisirs, qui devrait ouvrir à la fin de l'année 2025. Seul impératif pour la maire : qu'il ouvre «avant les prochaines élections municipales».