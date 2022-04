Sondage : près de 7 Français sur 10 souhaitent changer de président

A trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, ils témoignent d'un fort besoin d'alternance. Selon un sondage CSA pour CNEWS, dévoilé ce jeudi 7 avril, près de sept Français sur dix indiquent ainsi vouloir changer de président de la République.

Emmanuel Macron poussé vers la sortie ? Si les différentes enquêtes continuent de le donner en tête du premier tour, qui a lieu dimanche, ce sondage CSA* semble traduire quoi qu'il en soit une certaine défiance à son égard et vient ajouter certainement une dose d'incertitude.

Dans le détail, un total de 66 % de sondés souhaitent que le président candidat cède sa place à un ou une autre prétendant(e) (43 % de «oui, tout à fait» et 23 % de «oui, plutôt»).

En face, un tiers des personnes interrogées estiment qu’il ne faudrait pas changer de président de la République, dont seulement 13 % à indiquer que cela n'est «pas du tout» souhaitable.

Alors qu'Emmanuel Macron a été dernièrement vivement critiqué par ses adversaires pour avoir refusé le débat, ce résultat pourrait venir renforcer les accusations de manque de légitimité, s'il est réélu.

De même, alors que la campagne de l'élection présidentielle s'achève demain (vendredi) soir, il sera intéressant de rapprocher cette étude CSA des tout derniers sondages. Cela d'autant plus après l'ouverture par le Parquet national financier (PNF) d'une enquête préliminaire visant l'influence des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, dans le sillage de l'affaire McKinsey, qui pourrait là aussi fragiliser le président candidat.

La droite plus sévère que la gauche

Autre enseignement de cette étude, concernant le profil des sondés, ce sont les plus jeunes qui souhaitent le plus voir Emmanuel Macron quitter la présidence (79 % des 18-24 ans et 74 % des 25-34 ans). A l’inverse, les plus âgés sont les moins sévères avec lui (43 % des 65 ans et plus pensent qu’il ne faut pas changer de président).

Sans surprise, si l’on analyse les résultats du sondage via le prisme de l’appartenance politique, les centristes sont 91 % à estimer qu’il doit rester en place. Les partisans de l'extrême droite sont les plus favorables à un changement (99 % pour Reconquête, 97 % pour le Rassemblement national). Le score est également très élevé du côté de la gauche radicale (95 %).

A noter que parmi la droite et la gauche traditionnelles, ce sont ceux qui se sentent proches de la première qui se montrent les plus durs avec Emmanuel Macron. Les tenants des Républicains sont en effet 73 % à vouloir qu’il quitte l’Elysée, quand ceux du Parti socialiste sont 63 % à souhaiter de même.

*Sondage réalisé par questionnaire en ligne du 5 au 6 avril 2022 sur un panel national représentatif de 1.009 personnes âgées de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.