Valérie Pécresse : «Vous m'avez vu trébucher dans cette campagne mais aussi me relever»

«Vous m'avez vu trébucher dans cette campagne mais aussi me relever», a déclaré Valérie Pécresse, candidate LR à la présidentielle, sur CNEWS ce jeudi. Une référence notamment à sa prestation en demi-teinte au Zénith de Paris, le 13 février, qui lui a valu un certain nombre de critiques.

A trois jours du premier tour de l'élection présidentielle, Valérie Pécresse a dissocié les Français «de droite» et «de gauche». «Je crois qu'il y a des Français qui sont plus attachés à l'égalité, ils sont de gauche. Et il y a ceux qui sont plus attachés à la liberté et à l'ordre, ils sont de droite», a-t-elle avancé.

A ses yeux, «Emmanuel Macron est clairement de gauche». «Il se travestit, c'est un illusionniste», a-t-elle affirmé. «Et on ne vote pas pour un illusionniste. On vote pour la sincérité.»

«Vous m'avez vu trébucher dans cette campagne, mais aussi me relever et je crois que pour les Français c'est très important de savoir qu'un président a le mental qu'il faut pour gouverner», a souligné la candidate Les Républicains.