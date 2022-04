Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon s'installe à la troisième place, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Sur une dynamique positive depuis plusieurs jours, Jean-Luc Mélenchon conforte sa troisième place dans la course à la présidentielle. D’après le baromètre OpinionWay pour CNEWS de ce jeudi 7 avril, le candidat LFI dispose de 16% des intentions de vote.

Encore crédité de 14% des voix lundi, selon ce même baromètre présidentiel établi quotidiennement, Jean-Luc Mélenchon enregistre donc une hausse remarquée de deux points, lui faisant atteindre un seuil inédit.

Emmanuel Macron (LREM), domine toujours le classement avec 26% des intentions de vote, malgré une baisse d’un point par rapport à l'enquête publiée en début de semaine. Marine Le Pen (RN) conserve la deuxième place, à 22%.

A noter que l’écart entre la tête de liste du Rassemblement national et le président candidat tend à se réduire. Aujourd'hui de quatre points, il n'était que de trois, mardi.

Valérie Pécresse sous les 10%

Les autres candidats à l’élection présidentielle 2022 sont dans ce sondage en dessous des 10% d'intentions de vote aujourd'hui, à l’image d’Eric Zemmour (Reconquête) et de Valérie Pécresse (LR), au coude-à-coude à 9%.

Yannick Jadot, perd un point (5%) en comparaison de l'enquête OpinionWay publiée lundi, tout comme le candidat du PCF Fabien Roussel avec 3% des intentions de vote. Ce dernier enregistre le même score que celui de Jean Lassalle (Résistons) et de Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

Anne Hidalgo (PS) stagne à 2% des intentions de vote, soit à peine un point de plus que Nathalie Artaud (Lutte Ouvrière) et Philippe Poutou (NPA) à 1%. Enfin, 12% des personnes sondées n’ont pas exprimé leur intention de vote.

Dans l’hypothèse d’un second tour opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l’actuel président l’emporterait avec 53% des suffrages, contre 47% pour la tête d’affiche du RN.

* Baromètre réalisé les 5 et 6 avril sur un échantillon de 1.214 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1.258 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.