Tempête Diego : une rafale de vent de 94 km/h à La Rochelle, record battu

Alors que la tempête Diego traverse l’Hexagone ce vendredi d’ouest en est, le vent souffle extrêmement fort, notamment à La Rochelle. Dans la ville de Charente-Maritime, sur le site de l'aérodrome, une rafale a ainsi été enregistrée à 94 km/h ce vendredi 8 avril, battant un record vieux de près de dix ans.

Le précédent record avait en effet été enregistré le 24 avril 2012. «La Porte Océane» avait alors connu une rafale de 91 km/h.

«Une telle situation est plutôt rare en avril», a commenté Météo-France. La faute aux vents et pluies «conséquentes» causées par la tempête Diego.

«Les vents les plus forts souffleront de l’archipel charentais au Massif Central entre la mi-journée et la nuit de vendredi à samedi», avait déjà alerté l’institut météorologique ce vendredi matin.

Dans ce contexte, La Rochelle a fermé l'accès au pont de l'île d'Oléran aux cyclistes, aux piétons, aux véhicules avec remorque et a limité la vitesse à 50 km/h.

Ces vents violents ont également provoqué la chute d'un poteau électrique sur les voies de la gare de Rochefort, située à une quarantaine de kilomètres de La Rochelle. Ce faisant, le trafic ferroviaire était interrompu ce vendredi après-midi entre La Rochelle et Saintes.

Même si cet épisode est «très rare», il ne devrait pas causer de risque de submersions marines. En effet, le pic de vent devrait intervenir à pleine marée basse (2,78m) vers 16h08, et quand les coefficients de marée sont au plus bas, de 40 et 33.