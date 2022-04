Présidentielle 2022 : quelle est cette ville qui vote comme l’ensemble de la France ?

A chaque élection présidentielle, des villes se démarquent par un basculement, un fort taux de participation, ou encore une adhésion à un candidat en particulier. De son côté, Châteaudun (Eure-et-Loir) s'illustre par sa proximité avec les suffrages recensés à l’échelle nationale.

Châteaudun est ce que l’on appelle une «ville-miroir». La raison ? Les résultats presque identiques de la ville d'environ 13.000 habitants avec la moyenne nationale, parfois même à la décimale près.

Vingt ans de proximité

En effet, depuis 20 ans, la ville, dirigée par le maire Fabien Verdier (DVG) depuis 2020, a toujours obtenu un résultat très proche de celui du second tour.

En 2002, Châteaudun avait donné Jacques Chirac vainqueur avec 82,6% des suffrages, contre 82,2% au niveau national.

Idem lors de l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007, avec 54,6% dans la commune, contre 53% dans tout l’hexagone.

En 2012, François Hollande l’emportait avec 50,5% des voix dans la ville, contre 51,6% en France.

Cette quasi-exactitude des résultats ne s'est pas arrêtée avec l'effritement du clivage gauche-droite qui a eu lieu lors de la campagne présidentielle de 2017.

Dans une campagne marquée par les affaires de François Fillon et la faible cote de Benoît Hamon, les électeurs dunois se sont massivement reportés sur Emmanuel Macron au second tour contre Marine Le Pen, avec 65,3% des suffrages dans le chef-lieu d’arrondissement d’Eure-et-Loir, et 66% sur le plan national.

Une telle exactitude qui a interpellé de nombreux acteurs du monde politique, mais aussi des médias du monde entier, curieux d’assister au dénouement du scrutin, le 10 avril prochain dans les urnes dunoises.