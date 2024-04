Visite d’Etat de Xi Jinping : quels sont les enjeux pour la France ?

Le président chinois Xi Jinping est attendu en France les 6 et 7 mai prochain pour une visite d’État. Un séjour aux multiples enjeux pour Emmanuel Macron, qui compte aussi bien aborder le contexte géopolitique international, mais aussi les relations commerciales entre les deux pays.

A l’occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine, le président Xi Jinping effectuera une visite d’État le lundi 6 et mardi 7 mai. C’est la troisième fois que ce dernier se rendra en France, après un déplacements en 2014 et un autre en 2019.

Selon l’Élysée, Emmanuel Macron compte profiter de la venue de son homologue chinois pour aborder plusieurs thématiques. Dans un premier temps, le chef de l’État recevra Xi Jinping à Paris, pour une «séquence protocolaire», lors de laquelle les deux hommes discuteront des relations entre l’Europe et la Chine, en compagnie d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Une discussion qui sera suivie d'un dîner d’Etat, sur lequel l’Elysée n’a pas donné plus de détails. Emmanuel Macron et Xi Jinping se rendront ensuite dans les Hautes-Pyrénées, pour un détour plus personnel.

La place de la Chine dans la guerre en Ukraine

Lors de «cette visite très politique», les deux présidents échangeront sur les crises internationales, au premier rang desquelles la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient. Selon l’Élysée, Emmanuel Macron «portera ainsi les solutions ukrainiennes» auprès du président chinois, dans l’optique de trouver un chemin vers la paix.

Pour rappel, il y a un an, le chef de l’Etat avait appelé Xi Jinping à «ramener la Russie à la raison».

Renforcer les échanges commerciaux

Si aucun contrat d’envergure ne devrait sortir de cette visite d’État, Emmanuel Macron et Xi Jinping échangeront également sur les questions commerciales, à échelle française et européenne.

D’après l’Élysée, le président de la République espère «renforcer les instruments de défense commerciale», pour que la France puisse s’intégrer au mieux dans le marché chinois, et ainsi «gagner en crédibilité».

Environnement et dette française

Les enjeux environnementaux seront également au cœur des discussions entre les deux présidents. En effet, ils échangeront sur des questions en lien avec «la biodiversité, l’entretien des océans», en vue «d'une meilleure protection terrestre et marine».

Sans donner plus de détails, l’Élysée a indiqué que la dette serait également à l’ordre du jour. Selon des chiffres de la Banque de France, une partie de la dette française serait détenue par des investisseurs étrangers, dont certains provenant de Chine.