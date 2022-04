Débat de l’entre-deux-tours : il y a cinq ans, le naufrage de Marine Le Pen

Face à Emmanuel Macron il y a cinq ans, Marine Le Pen s’est «noyée». Plongée la tête basse dans une tonne de fiches, la candidate du Rassemblement national avait complétement raté son débat télévisé de l’entre-deux-tours. Cette fois, il n’est pas question de refaire la même erreur.

«Enfant chéri du système et des élites», «des choix cyniques », «arguments de campagne honteux»… Dès la première minute de l’émission «2017 – Le Débat», diffusée le 03 mai 2017 en simultané sur TF1, France 2 et CNEWS, Marine Le Pen avait adopté un ton «provocateur» envers Emmanuel Macron. Une stratégie définie par la colère, l’agressivité et l’attaque, sans pour autant confronter le candidat En Marche sur le fond.

Ce soir-là, devant 16,5 millions de téléspectateurs, Marine Le Pen s’était noyée dans ses fiches sans regarder Emmanuel Macron droit dans les yeux. Elle s’en était prise violemment au candidat, qui s’en est sorti grâce à sa «poudre de perlimpinpin».

Pour ses sympathisants, cette stratégie n’a guère été convaincante.

«Je lui ai recommandé, dans une stratégie de «challenger» qu'elle était, d'essayer évidemment pas d'être agressive mais à l'offensive, ça allait de soi», avait dit son frère Damien.

Mais rapidement, Marine Le Pen s’était rendu compte de son débat raté en reconnaissant une «erreur stratégique» dans son attitude et un «calendrier trop chargé» qui ont permis à Emmanuel Macron de devenir président de la République.

2022, une autre stratégie

Ce qui est évident, c’est que ce n’est plus la même candidate qu'en 2017. La candidate du Rassemblement national a changé de ton et de stratégie ces dernières semaines avec l’objectif de rallier les sympathisants d’Eric Zemmour et de gagner des voix.

Si ces dernières semaines l’écart se resserre dans les sondages entre les deux finalistes de 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c’est en partie grâce à cette nouvelle stratégie adoptée par la députée du Pas-de-Calais.

En effet, le programme de la candidate du Rassemblement national a changé entre 2017 et 2022.

A titre d’exemple, sur l’Union européenne, Marine Le Pen proposait un référendum sur la sortie pour «rendre à la France sa souveraineté nationale» et quitter l’espace Schengen en 2017. Aujourd’hui, elle souhaite rester dans l'Union européenne tout en proposant de renégocier des traités.

La députée du Pas-de-Calais a aussi changé sa vision sur la double nationalité, un des sujets sensibles au Rassemblement national. Alors qu’elle pensait interdire la double nationalité aux étrangers extra-européens, l’ancienne avocate a revu sa position quant à cette thématique dans son projet 2022.

«J’ai rencontré des milliers de gens. Par exemple des Marocains qui, juridiquement, ne peuvent renoncer à leur nationalité car leur pays l’interdit. Honnêtement, je préfère mettre ça de côté car c’est comme mettre du sel sur des plaies ouvertes», a-t-elle dit dans les colonnes de Libération.

Malgré le départ de plusieurs cadres de son parti, qui ont d’ailleurs rejoint le candidat de Reconquête Éric Zemmour, Marine Le Pen est parvenue à largement améliorer son image sur sa proximité avec la population et sa capacité à comprendre les attentes des Français, de quoi susciter l’inquiétude de la Macronie.

Dans une interview, l’ancien Premier Ministre, Edouard Philippe, est d’ailleurs revenu sur la candidature de Marine Le Pen à l’élection présidentielle 2022. «Bien sûr, Marine Le Pen peut gagner», a-t-il déclaré.

Reste à savoir si son deuxième débat de l’entre-deux-tours face à Emmanuel Macron, prévu le 20 avril, sera payant. Une chose est sûre, Marine Le Pen est plus que jamais près du pouvoir en 2022.