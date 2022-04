DIRECT - Présidentielle 2022 : «je ne vais pas sortir de l'UE, ce n'est pas mon objectif», assure Marine Le Pen

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Au lendemain du scrutin, marqué par une forte abstention, les deux candidats se lancent dans la bataille pour le second tour.

17h30

«Je ne vais pas sortir de l'UE, ce n'est pas mon objectif», assure Marine Le Pen depuis l'Yonne où elle est en déplacement.

13h37

Les résultats officiels donnent 27,85% pour Emanuel Macron, 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon.

12h40

Emmanuel Macron est en déplacement à la mi-journée à Denain dans le nord de la France, sur «les terres de Marine Le Pen». Le président candidat, arrivé en tête des votes du premier tour à l'élection présidentielle avec 27,6% des suffrages, entend convaincre les Français à voter pour lui lors du second tour du 24 avril prochain.

«Je veux entendre les divisions, et essayer de convaincre les compatriotes», a expliquer Emmanuel Macron alors qu'il était questionné par un habitant de Denain sur les résultats des autres candidats, et sur son propre projet.

Emmanuel Macron : «Il n’y a plus de front républicain» pic.twitter.com/bQGzISncqQ — CNEWS (@CNEWS) April 11, 2022

Emmanuel Macron a également dit «vouloir convaincre tout le monde, mais avec une méthode nouvelle». «Comme il n'y a plus de front républicain, je ne peux pas faire comme s'il y en avait un», a reconnu le président en exercice.

11h12

Le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand (LREM) a dénoncé "l'impasse" que constitue selon lui le vote Marine Le Pen pour le second tour, appelant à "sortir des artifices de la communication" pour discuter des propositions des deux finalistes.

11h12

Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour et nièce de Marine Le Pen, a douté de la capacité de la candidate RN à l'emporter face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle si elle ne scelle pas "des alliances" à droite.

10h22

Valérie Pécresse a lancé un appel à "une aide, d'urgence", des Français pour "boucler le financement" de sa campagne, faisant état d'une "situation critique" de LR qui ne sera pas remboursé de "7 millions d'euros" de frais.

La candidate LR, sous le seuil des 5% au premier tour déclenchant un remboursement par l'Etat des frais de campagne, a aussi déclaré être "endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros". "C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle (...) Il en va de la survie des Républicains, et au-delà de la survie de la droite républicaine", a-t-elle lancé devant la presse depuis le siège du parti.

09h52

Les jeunes électeurs ont voté principalement pour l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de dimanche, tandis que les retraités ont soutenu le président sortant Emmanuel Macron, Marine Le Pen l'emportant dans les tranches d'âge entre 25 et 49 ans, indiquent les instituts de sondage.

Plus d'un tiers (34,8%) des jeunes entre 18 et 24 ans ont choisi de voter Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour, suivi par Emmanuel Macron (24,3%) et Marine Le Pen (18%), indique l'analyse sociologique réalisée par l'institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1.

08h52

Le numéro deux de LFI Adrien Quatennens a affirmé vouloir "imposer une cohabitation" à Emmanuel Macron lors des législatives prévues en juin, estimant qu'il revenait au président sortant de "prendre ses responsabilités" pour battre Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

05h00

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se jettent lundi dans la bataille pour le second tour du 24 avril, avec cette fois un report des votes de gauche déterminant après le bon score de Jean-Luc Mélenchon ainsi que la débâcle du PS et de LR.

04h35

Avec environ 2.500 voix d'écart, Jean-Luc Mélenchon (30,24%) crée la surprise et arrive très légèrement en tête en Ile-de-France, au coude-à-coude avec Emmanuel Macron (30,19%), qui s'impose à Paris (35,33%), en s'adjugeant 13 arrondissements sur 20. A l'exception des départements des Yvelines, des Hauts-de-Seine et de Paris remportés par Emmanuel Macron, le leader insoumis est arrivé en première position dans les cinq autres départements de la région parisienne.

03h59

Selon les résultats du ministère de l'Intérieur, Emmanuel Macron recueille 27,6% des voix, Marine Le Pen 23,41%, Jean-Luc Mélenchon, 21,95%, Eric Zemmour 7,05%, Valérie Pécresse 4,79%, Yannick Jadot 4,58%, Jean Lassalle 3,16%, Fabien Roussel 2,31%, Nicolas Dupont -Aignan 2,07%, Anne Hidalgo 1,74%, Philippe Poutou 0,77% et Nathalie Arthaud 0,57%.