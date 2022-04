DIRECT - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron justifie la hausse de l'âge de départ à la retraite

Qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont pleinement entrés dans la campagne de l'entre-deux tours.

21h15

Emmanuel Macron a indiqué ce soir vouloir continuer à baisser les impôts s’il est réélu. Il a aussi exprimé le souhait de commencer à rembourser la dette durant le quinquennat qui vient. Pour y parvenir, il a estimé que l’objectif de plein emploi est possible dans les cinq ans qui viennent. Il a aussi indiqué qu’il faudra «faire des économies sur l’Etat» notamment en enlevant de la bureaucratie.

20h56

Emmanuel Macron a précisé ce mercredi soir pourquoi il souhaitait rehausser l’âge de départ à la retraite (à 64 ou 65 ans). Il a expliqué vouloir augmenter les pensions de 4% (comme l’inflation) et faire passer la retraite minimale de 980€ à 1.100€ par mois, pour tous les retraités concernés (les nouveaux et ceux l’étant déjà). «Vu qu’on ne va pas augmenter les cotisations des travailleurs, il faut demander de travailler plus longtemps», a indiqué le président sortant.

Il a par ailleurs expliqué que l’âge légal sera allongé de quatre mois par année. Ainsi, les 64 ans devraient être atteints en 2027/2028. «Il faudra une clause de revoyure à ce moment-là», a-t-il dit.

17h32

«En raison d'irrégularités substantielles», 10.216 suffrages ont été annulés au premier tour selon l'annonce faite ce mercredi par Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel, des résultats officiels du premier tour de l’élection présidentielle.

Aux termes de l’article 58 de la Constitution, « le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l’élection du Président de la République. Il examine les réclamations et proclame les résultats du scrutin ». pic.twitter.com/JvJy8vp0Qh — Conseil constit (@Conseil_constit) April 13, 2022

15h52

Marine Le Pen a assuré mercredi qu'elle ne sortirait "pas de l'accord de Paris" sur le climat si elle est élue le 24 avril, soulignant cependant que la crise climatique "ne constitue pas la priorité" de sa politique étrangère.

"Je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord, puisque je souhaite abandonner le plus possible des énergies fossiles au profit du nucléaire civil", a-t-elle affirmé lors de la présentation de ses objectifs diplomatiques.

14H10

La candidate RN à l'élection présidentielle Marine Le Pen tiendra une conférence de presse ce mercredi à 14h30, depuis Paris. Elle abordera les thèmes de la diplomatie et de la politique étrangère de la France.

11H13

Emmanuel Macron a accusé mercredi son adversaire d'extrême droite à la présidentielle Marine Le Pen de "dérive autoritaire" à l'égard de la presse et des institutions, cette dernière fustigeant en retour sa "fébrilité".

Quand la candidate du Rassemblement national "dit +vous êtes journaliste, mais monsieur ne l'est pas parce qu'il dit des choses qui ne me plaisent pas+, on a le début d'une dérive autoritaire", a déclaré mercredi matin sur France 2 le président candidat, en notant que le même jour son opposante avait proposé de "changer la Constitution à sa main". Interrogée sur ces propos, la prétendante d'extrême droite s'est demandé ironiquement s'il s'agissait du "même président de la République qui a supprimé la salle de presse à l'Élysée" et "qui a créé un scandale au sein des rédactions parce qu'il voulait dans chaque rédaction choisir les journalistes qui le suivaient".

10H50

La candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen a jugé mercredi que le gouvernement et Emmanuel Macron étaient dans le "déni" face au "mur de l'inflation" auquel la France allait être confrontée. "On va voir une augmentation massive des prix qui va intervenir, et personne ne veut en parler, il y a une forme de déni de la part du gouvernement.

Je suis étonnée que le président de la République n'évoque pas cette inflation et les mesures qu'il envisage de prendre pour y faire face", a fustigé Mme Le Pen, en visite dans une entreprise de construction à Gennevilliers (Hauts-de-Seine). "On est confronté à un mur de l'inflation qui arrive" et qui touchera les particuliers et les entreprises, a-t-elle complété devant les journalistes.

9H00

Emmanuel Macron a expliqué mercredi vouloir "enrichir" son programme en matière écologique en reprenant les idées de "planification écologique" de Jean-Luc Mélenchon ou les propositions de Yannick Jadot en matière d'"économie circulaire".

"Je crois au socle de mon projet, mais tout ce que je peux faire pour aller plus vite, pour intensifier les choses, je suis prêt à le reprendre", a-t-il déclaré sur France 2. Il a fait valoir que son projet était "le seul qui permette de sortir rapidement de la dépendance aux énergies fossiles, en particulier venant de Russie ou de pays avec lesquels nous pouvons avoir des risques géopolitiques".

Mais il souhaite "intensifier le rythme" sur ses principaux axes: "la sobriété" énergétique via la rénovation des logements et un système de leasing de véhicules électriques pour les familles modestes, le déploiement des énergies renouvelables et le programme nucléaire.