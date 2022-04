Présidentielle 2022 : les suffrages d'une commune annulés car le maire a organisé le vote à son domicile

Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle ont été annulés sur décision du Conseil constitutionnel dans la commune de Léchelle (Pas-de-Calais), en raison de l’organisation quelque peu particulière du scrutin.

Et pour cause. Le maire avait organisé le vote à son domicile. Il n’y avait en outre, ni signalisation, ni isoloir, peut-on lire dans la décision 2022-195 PDR du 13 avril 2022 du Conseil constitutionnel.

«Cette situation a perduré en dépit des observations du magistrat délégué», ont déploré les Sages, précisant que «dans ces conditions il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans cette commune». Soit, un total de 30 votes.

Plusieurs annulations

Selon l’article R.40 du Code électoral, c’est le préfet qui désigne les bureaux de vote et la répartition des électeurs dans ces bureaux par arrêté.

A noter que Léchelle n’est pas la seule commune dans laquelle le scrutin du premier tour a été annulé. La décision du Conseil constitutionnel liste en effet les irrégularités constatées partout en France.

Pour rappel, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, le 24 avril prochain, en recueillant respectivement 27,85% et 23,15% des voix au premier tour.

Le Conseil constitutionnel précise que, sur un total de 48.747.876 électeurs inscrits, le nombre de votants a été de 35.923.707, soit un taux d’abstention s’élevant à 26,31%.