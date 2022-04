DIRECT - Présidentielle 2022 : Près de 500 artistes ont signé une tribune appelant à voter Emmanuel Macron

A neuf jours du scrutin, les deux qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, poursuivent leur duel à distance. Ce vendredi, Marine Le Pen sera en déplacement dans la région d'Avignon. Emmanuel Macron sera quant à lui l'invité de France 2 ce soir.

19h02

Guillaume Canet, Jeanne Balibar, Charlotte Gainsbourg ou encore Marc Lévy: près de 500 artistes et écrivains ont affirmé vendredi qu'ils allaient voter «sans aucune hésitation» Emmanuel Macron, dénonçant le programme de "la xénophobie et du repli sur soi" de Marine Le Pen.

«Nous ne pouvons imaginer, à la tête de la France, une candidate dont le programme reste celui de la xénophobie et du repli sur soi, une candidate qui a fait alliance avec des puissances totalitaires et bellicistes», poursuivent-ils.

«Nous ne pouvons imaginer que la France, pays des lumières et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, porte au pouvoir une présidente dont les amitiés revendiquées avec les pires dictateurs en exercice seraient notre honte et notre déshonneur», ont-il indiqué.

17h39

La grande mosquée de Paris (GMP) et le Rassemblement des musulmans de France (RMF) appellent à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, dans deux communiqués distincts.

12h45

EELV, qui a lancé dimanche soir un appel aux dons pour rembourser la campagne présidentielle après l'échec de son candidat Yannick Jadot, a récolté plus de 1,2 million d'euros en une semaine, annonce le secrétaire national du parti Julien Bayou.

12h04

Marine Le Pen a déclaré que si elle était élue présidente, elle maintiendrait le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents, affirmant plus globalement que le monde de la culture n'avait "pas de raison de s'inquiéter".

10h43

Les Insoumis proposent aux écologistes et aux communistes de former une coalition pour les législatives, dont la base serait "un programme commun partagé" établi "à partir de" celui de Jean-Luc Mélenchon, dans deux lettres rendues publiques vendredi.

10h25

Emmanuel Macron a promis de "bouger" sur l'individualisation de l'allocation adulte handicapés - c'est-à-dire son calcul sans tenir compte des revenus du conjoint -, une évolution que son gouvernement et sa majorité a rejetée plusieurs fois l'an dernier.

09h48

Emmanuel Macron a jugé "choquant et excessif" le montant "astronomique" du salaire du directeur général du groupe automobile Stellantis, Carlos Tavares, et s'est prononcé pour des "plafonds" de rémunération, au niveau de l'UE.

08h20