Explosion à bord d'un pétrolier près de Hong Kong : un mort et six blessés

Au moins une personne a été tuée et six autres ont été blessées, ce samedi 16 avril, dans une explosion à bord d'un pétrolier, à 300 km à l'est des côtes de Hong Kong, ont annoncé les autorités.

Les autorités ont été alertées vers 04H05 (08H05 GMT) de l'explosion, dont les causes n'avaient pas été identifiées samedi soir, à bord de ce navire de 9.995 tonnes immatriculé au Panama, a expliqué un porte-parole du gouvernement. Un avion et deux hélicoptères ont alors été dépêchés afin de secourir sept membres de l'équipage du «Chang Yi» blessés dans l'explosion.

L'un d'entre eux était toutefois décédé lorsque les secours sont arrivés, selon les autorités. Trois Indonésiens d'une trentaine d'années ont été grièvement blessés, dont l'un souffrant de brûlures au deuxième degré sur 30% de son corps, tandis que d'autres ont été brûlés au visage.

Deux autres Indonésiens et un Birman, tous âgés de 30 à 40 ans, souffraient de blessures légères. Les autorités n'étaient en mesure de constater d'éventuelles fuites de pétrole en raison du manque de visibilité à la tombée de la nuit, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'AFP.