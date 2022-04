Présidentielle 2022 : faut-il refaire une procuration pour le second tour ?

Le second tour de l’élection présidentielle se tiendra ce dimanche 24 avril. Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes, vous pouvez réaliser une procuration. Néanmoins, si vous aviez déjà fait une procuration pour le premier tour, il ne sera pas forcément nécessaire d’en faire une nouvelle. Explications.

À l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, de nombreux Français ont réalisé une procuration pour voter. Si vous êtes dans ce cas de figure, lors de votre demande pour le premier tour, vous avez dû renseigner si la procuration concernait uniquement le premier tour, ou bien les deux tours. Si vous avez bien indiqué la seconde option, vous n’avez pas à refaire de procuration. La personne désignée pour le premier tour ne doit pas nécessairement être la même au second tour.

Vérifier sa situation électorale

Pour vérifier si vous avez bien tout fait dans les règles, vous pouvez vous rendre sur le site service-public.fr. Vous devrez alors renseigner vos informations personnelles (bureau de vote, commune de vote, nom, prénom, date de naissance, et genre) et vous obtiendrez toutes les indications concernant votre situation électorale : numéro national d’électeur, adresse de votre bureau de vote, ainsi que toutes les informations nécessaires pour vos procurations.

Trois solutions pour faire une procuration

Si toutefois vous n’aviez pas fait de procuration au premier tour et que vous souhaitez en faire une pour le second, c’est toujours possible, et ce jusqu'au matin même du scrutin. Attention tout de même, il est préférable réaliser votre procuration le plus tôt possible pour qu'elle soit bien comptabilisée. Il faut un peu de temps pour que votre demande soit acheminée et que votre bureau de vote soit prévenu à temps. Pour ce faire, vous disposez de trois solutions :

1 - Le téléservice Maprocuration qui vous permet de remplir un formulaire en ligne pour recevoir une référence d’enregistrement «Maprocuration». Vous devrez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un consulat. Sur place vous devrez présenter votre référence d’enregistrement et votre pièce d’identité, vous recevrez ensuite un courriel de votre mairie vous informant que votre procuration est bien enregistrée, quelques minutes après vérification de votre identité.

2 - Le formulaire disponible en ligne que vous devez remplir et imprimer. Vous devez ensuite vous rendre en personne dans une commissariat de police, une gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, ou un consulat. Vous devrez y remettre votre formulaire ainsi que présenter votre pièce d’identité pour valider la procuration.

3 - Le formulaire (Cerfa n° 12668*03) disponible au commissariat, à la gendarmerie, au tribunal ou au consulat. Vous devrez le remplir à la main sur place et présenter en personne votre pièce d’identité afin de valider votre procuration.