Présidentielle 2022 : plusieurs manifestations organisées ce samedi à Paris

À près d’une semaine du second tour de l’élection présidentielle, de nombreux syndicats, collectifs et associations ont appelé à manifester contre l’extrême droite, ce samedi à Paris. Une manifestation en opposition à Emmanuel Macron organisée par Florian Philippot et son mouvement «Les Patriotes» se tiendra également dans la capitale.

Ils veulent dire «non» à l’extrême droite. La ligue des droits de l’homme (LDH), la CGT, le syndicat de la magistrature (SM), Greenpeace France, Osez le féminisme, SOS Racisme, la Marche des solidarités, Extinction Rebellion, et de nombreux autres collectifs et associations (FSE, FSU, FAGE, Unef, Syndicat des avocats de France…) défileront ce samedi dans les rues de la capitale, rassemblés autour d’un message clair : «contre l’extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l’Élysée».

Le cortège partira de la place de la Nation à 14 heures, en direction de la place de la République. «L’extrême droite est à nouveau présente au second tour de l’élection présidentielle, forte d’un niveau de voix jamais atteint. Nous refusons de la voir accéder au pouvoir» plaide un communiqué relayé par plusieurs associations, qui invitent à manifester à Paris mais aussi «partout en France».

Marche contre Emmanuel Macron

Emmenée par Florian Philippot et son mouvement «Les Patriotes», une manifestation «en opposition à Emmanuel Macron» se tiendra également ce samedi à Paris. Selon le communiqué du groupe, le rassemblement se fera à 15 heures place Fontenoy et réunira plusieurs personnalités, à l’image de Nicolas Dupont-Aignan, qui ont appelé à voter pour Marine Le Pen au second tour.

Enfin, d’autres manifestations sans rapport direct avec l’entre-deux-tours sont prévues dans la capitale ce samedi. Les Gilets jaunes opposés au pass sanitaire marcheront de la place d’Italie à la place de la Nation à partir de 11 heures, un autre rassemblement contre le pass vaccinal se tiendra place de la Nation à 13 heures, et une marche en soutien à l’Ukraine est organisée au départ de la place de la République.