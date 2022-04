Électeurs de Marine Le Pen «racistes» : Mourad Boudjellal dénonce un montage de ses propos

Mourad Boudjellal a créé la polémique samedi 16 avril en dénonçant le «racisme» des électeurs de Marine Le Pen. L’ancien entraîneur du RC Toulon a pointé depuis un montage de ses propos effectué selon lui par le camp de la candidate du Rassemblement national pour susciter la controverse.

Dans cet extrait de neuf secondes relayé sur le réseau social Twitter, Mourad Boudjellal se montre supposément insultant envers les électeurs du Rassemblement national lors du meeting d’Emmanuel Macron à Marseille.

«Regardez-vous, vous êtes racistes», peut-on ainsi l'entendre à l'adresse de ceux «qui font le lien entre l’origine et le comportement».

La séquence a été partagée sur les réseaux sociaux par la Marine Le Pen qui a demandé «solennellement à Emmanuel Macron de condamner ces propos intolérables et de cesser sa campagne de mensonges envers l’opposition».

En réponse au tweet de la candidate du Rassemblement national, Mourad Boudjellal a publié ce dimanche un extrait plus long de sa prise de parole. Celui-ci dure, cette fois, quarante-cinq secondes. Un montage évident pour l'ex-entraîneur du RC Toulon illustré d'ailleurs par ses soins avec un émoji ciseaux.

Invité ce lundi dans «Les Grandes Gueules» sur RMC, Mourad Boudjellal a ensuite fustigé «la propagande» faite par les partisans de la députée du Pas-de-Calais en parlant bien d’un montage. «J’avais pris soin d’avoir quelqu’un qui filme, avec moi (…) Comme je connaissais un peu leurs méthodes, j’ai voulu les faire tomber dans le piège. Donc j’ai tout filmé. Je savais, mais pas à ce point, qu’ils allaient faire un montage. Ce n’est pas de l’information, c’est de la propagande», a-t-il fulminé.

Une possible suite judiciaire

«Il se trouve que le parti où les origines ont pris une place plus qu’importante, c’est le Rassemblement national. C’est dans ce parti qu’on parle essentiellement de ça. Si vous enlevez le mot "musulman" chez (Éric) Zemmour, il fait zéro. Et si vous enlevez "islamiste" et ces éléments du RN, je ne suis pas sûr que ça fasse 23 % au premier tour. C’est quand même leur fonds de commerce, vous ne pouvez pas le nier», a-t-il affirmé.

Suite à cette polémique, Mourad Boudjellal pourrait saisir la justice dès demain mardi 19 avril. «Comme Marine Le Pen me lâche la fachosphère, je verrai mes avocats demain (mardi) parce qu’elle se permet sur une fake news, sur un montage, d’interpeller le président de la République, donc on va voir ce qu’on va en faire», a-t-il informé.