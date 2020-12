Mort de Christophe Dominici : les confidences de Mourad Boudjellal

Mourad Boudjellal, ancien patron du Rugby Club Toulonnais qui a sorti un livre intitulé «J’en savais trop…», s’est confié à CNEWS sur ses derniers mots à Christophe Dominici et les hommages qu’il mériterait.

Touché et marqué par la disparation tragique de l’ancien ailier du XV de France le 24 novembre dernier à Saint-Cloud, Mourad Boudjellal a indiqué l’avoir eu au téléphone il y a moins de deux semaines. Il s’agissait d’un appel pour évoquer notamment lui transmettre un message au sujet des fameux investisseurs émiratis avec qui il devait reprendre Béziers.

«J’étais proche de lui, je le connaissais bien, a d’abord expliqué le créateur de la maison d’éditions Soleil Productions. Je l’avais eu au téléphone 15 jours ou 3 semaines avant. J’avais un message pour lui de quelqu’un qui est important dans le Moyen-Orient. Ce dernier lui disait que les gens qu’il côtoyait étaient des escrocs. Je ne sais pas si c’est vrai ou faux mais c’est une personne qui est bien implantée. Je me devais de lui dire. Et les derniers mots que je lui ai dit, c’est : ‘De toute façon tu verras bien Christophe mais ces gens-là n’imaginent même pas le mal qu’ils peuvent faire’.»

L’ancien patron du RC Toulon qui regrette la façon dont il a été «traité» par son successeur Bernard Lemaître, comme il le détaille dans son livre paru chez Solar Editions, a tenu à rendre une nouvelle fois hommage à Christophe Dominici, une personne dont il appréciait la compagnie. «Souvent quand les gens partent, c’est là qu’on prend le temps de s’arrêter sur eux et sur leur caractère, a-t-il regretté. De leur vivant, on ne le fait jamais ou rarement. Ce n’était pas un ami proche, c’était quelqu’un que je voyais régulièrement avec qui je déjeunais, je discutais, je l’invitais dans ma chronique… On se rend compte qu’il était assez épatant, assez atypique mais dans le bon sens du terme.»

Alors que plusieurs hommages ont eu lieu pour l’ancien joueur du XV de France, Mourad Boudjellal a un avis tranché. «On doit rééditer son maillot de Toulon et du Stade Français en floquant ‘Domi’, explique-t-il. Ça été une légende mais ça l’est encore plus aujourd’hui. Les hommages font plaisir aux vivants, mais les morts ne sont plus là pour les recevoir. Par contre, la famille est encore là. Et je pense qu’il faut s’occuper des vivants qui ont plus besoin de matériel que de symboles. Que voulez-vous faire de mieux que sa carrière comme symbole ? Après si ça fait plaisir aux vivants des symboles… ce n’est pas une mauvaise idée, ça fera vivre sa mémoire. On peut faire des tas d’hommages mais ça nous fera du bien à nous. Alors qu’en rééditant son maillot, on peut reverser le tout à sa famille qui en aura certainement besoin.»