DIRECT - Présidentielle 2022 : Marion Maréchal devient vice-présidente exécutive du parti d'Eric Zemmour

Interviews, meetings, déambulations... Cette semaine politique sera très chargée avec mercredi le débat de l’entre-deux-tours opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen, puis dimanche le second tour de l’élection présidentielle. Suivez toute l'actualité politique en direct.

13h22

Marion Maréchal, soutien d'Eric Zemmour pour le premier tour de l'élection présidentielle, annonce sur Twitter qu'elle rejoint le mouvement Reconquête, et annonce sa nomination comme vice-présidente exécutive du parti.

Après avoir soutenu @ZemmourEric à l’élection présidentielle, j’ai décidé d’adhérer au mouvement @Reconquete2022 et de m’y impliquer pleinement. J’ai donc le plaisir de vous annoncer ma nomination comme vice-présidente exécutive. [1/2] — Marion Maréchal (@MarionMarechal) April 19, 2022

7h14

Claude Chirac, fille de l'ancien président Jacques Chirac, et son époux Frédéric Salat-Baroux, ex-secrétaire général de l'Elysée, ont appelé mardi à ce que "pas une voix ne manque à Emmanuel Macron" face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

"Comme l'a dit Jacques Chirac durant toute sa vie, l'heure est au combat contre l'extrémisme", soulignent-ils dans une déclaration à l'AFP, et, "derrière un entre-deux-tours en apparence banalisé, la situation est infiniment plus grave qu'en 2017 et 2002", où le Front national (devenu Rassemblement national) s'était déjà hissé au second tour.

"Derrière le jeu de rôle de l'affrontement, Marine Le Pen et Eric Zemmour vont ensemble", mettent-ils en garde, et "l'extrême droite n'a pas deux visages mais deux faces".

6h29

Les deux finalistes de l'élection présidentielle se consacrent mardi à la préparation de leur duel télévisé du lendemain, un rendez-vous que Marine Le Pen avait complètement raté il y a cinq ans face à un Emmanuel Macron qui aura cette fois un bilan à défendre.